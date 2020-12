Ein Feuerwerk am Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2018, organisiert von der Firma Beisel Pyrotechnik mit Sitz in Wiesloch. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Wiesloch. Über Feuerwerk an diesem Corona-Silvester haben wir uns mit Thomas Fischer unterhalten. Er ist Geschäftsführer Firma Beisel Pyrotechnik GmbH mit Sitz in Wiesloch. Seine Firma war auch jahrzehntelang für das Feuerwerk am Eberbacher Kuckucksmarkt zuständig.

Thomas Fischer. Foto: privat

Herr Fischer, seit wann gibt es Ihr Unternehmen Beisel Pyrotechnik und wer hat es gegründet?

Wilhelm Beisel hat etwa im Jahr 1906 das Unternehmen gegründet. Mein Vater Walter Fischer hat dieses im Jahr 1954 gekauft.

Wieviele Mitarbeiter haben Sie?

Vor Corona waren es sieben Festangestellte. Derzeit sind es fünf, plus freie Mitarbeiter und Aushilfen.

An welchen Veranstaltungen organisieren Sie Feuerwerke und in welchen Regionen?

Unsere Region umfasst meist 200 Kilometer um Wiesloch; für Firmenshows und größere Events auch weit darüber hinaus. Hier ein paar Beispiele: Heidelberger Schlossbeleuchtung, Bad Dürkheim Wurstmarkt, Mainzer Sommerlichter, Speyer Brezelfest, Bad Wimpfen Talmarkt – und wir waren Jahrzehnte beim Eberbacher Kuckucksmarkt dabei.

Silvester-Verordnungen In Baden-Württemberg werden die Corona-Maßnahmen zu den Feiertagen (23. bis 27. Dezember) gelockert, dann aber wieder verschärft. An Silvester dürfen sich in Baden-Württemberg nach derzeitigem Stand nur maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Laut letztem Bund-Länder-Beschluss gibt es die Empfehlung, auf privates Silvester-Feuerwerk zu verzichten. Die neueste Verordnung des Landes sieht kein generelles Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel im öffentlichen Raum vor. Nur auf besonders belebten Plätzen sei die Verwendung von Pyrotechnik verboten. Wo genau dieser Passus aber greifen soll, legen die örtlichen Behörden selbst fest. Wie Eberbachs Hauptamtsleiterin Anke Steck mitteilt, hat die Stadt Eberbach bislang kein Verbot von Silvester-Feuerwerk auf belebten Plätzen im Zuge der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Auf der Grundlage der Verordnung zum Sprengstoffgesetz untersagen wir alljährlich das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Knallkörpern im Bereich der Altstadt – Ost und in weiteren Stadtgebieten. Dies wird auch in diesem Jahr so erfolgen." Steck weiter: "Die Erforderlichkeit von darüber hinausgehenden Verboten in Bezug auf das Abbrennen von Silvester-Feuerwerk im Zuge der Corona-Pandemie muss noch im Corona-Krisenstab besprochen und abgestimmt werden." Es folge dann gegebenenfalls eine weitere Bekanntmachung.

Dieses Jahr fiel der Eberbacher Kuckucksmarkt coronabedingt aus. Sie waren bis zuletzt 2016 für das Feuerwerk zuständig. Laut Anfrage bei Tobias Soldner, dem städtischen Abteilungsleiter Kultur-Tourismus-Stadtinformation, liegen in jedem Jahr verschiedene Angebote von entsprechenden Firmen vor. Er teilt mit, dass man sich ab 2017 für eine andere Firma entschieden hat, "die jeweils das günstigste Angebot abgegeben hat". Ihre Meinung dazu?

Der Auftrag wurde aufgrund eines Dumping-Angebotes an einen Mitbewerber vergeben. Unsere Leistung in den 40 Jahren davon spielte da keine Rolle – nur der Preis.

Wie lief es in diesem Corona-Jahr für Ihren Betrieb?

Durch die Stornierung und Verschiebung von fast 150 Feuerwerken in der Saison natürlich schlecht. Da jedoch viele Kunden unseren Online-Shop für Vorbestellungen zur Lieferung oder Abholung nutzen, ist dieser Bereich sehr erfreulich – wenn hier nicht auch noch die große Einschränkung kommt. Aufgrund unseres großen Geländes – mit verschiedenen Ausgabestellen – sind wir zuversichtlich, neben der Lieferung auch eine Ausgabe von Vorbestellungen durchführen zu dürfen.

Silvester ist Ihr Hauptgeschäft. Wie lange bereiten Sie sich darauf vor und wie läuft der Verkauf üblicherweise?

Die Planungen für Silvester beginnen bei uns sofort nach der Inventur im Januar. Da geht es um Neuheiten suchen, Bestellungen bei den Importeuren, Messen usw. Unser Online-Shop öffnet im Februar für Vorbestellungen und wird bis Herbst ständig mit Neuheiten befüllt.

Wie ist der Online-Verkauf organisiert?

Wir bieten seit über zehn Jahren einen Online-Verkauf an. Der Kunde bestellt über den Shop www.feuerwerk.com zur Abholung am 29., 30. und 31. Dezember bei uns in der Baiertaler Straße 98 in Wiesloch. Da in diesem Jahr die Frachtkontingente erschöpft sind, geht nur noch Abholung.

Noch gibt es für Silvester keine genauen einheitlichen Regelungen. Wird derzeit überhaupt Feuerwerk bestellt?

Ja, sogar verstärkt, da wir durch die Ausgabe der Vorbestellungen auf unserem Firmengelände ohne Probleme die Hygieneregeln einhalten können.

Wie sieht es mit der Haltbarkeit von Feuerwerkskörpern aus?

Bei trockener Lagerung ist Silvester-Feuerwerk jahrelang haltbar.

Sollte es weitere Beschränkungen geben, die eventuell sämtliches Feuerwerk verbieten, was würde das für Ihren Betrieb bedeuten?

Ich würde es überhaupt nicht verstehen, sollte Feuerwerk an Silvester verboten werden! Klar, große Plätze gehören gesperrt, aber warum soll die Familie nicht im Freien zu Silvester ihr Feuerwerk zünden? Hier vermisse ich wieder einmal den gesunden Menschenverstand, der immer mehr verloren geht.

Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch.