Von Jana Schnetz

Schönbrunn. Recht unscheinbar kommt die Wanderausstattung von Andrea Dorner-Schölch daher, als sie am Rathaus ankommt. Einzig drei kleine Solarpaneelen auf dem Rucksack fallen auf. Es ist die Ausstattung für eine sechsmonatige Wanderung von der Grenze Mexikos bis an die Grenze Kanadas. "Wart’s ab, wenn ich den Rucksack auspacke. Dann zeige ich, was alles drin ist", sagt sie.

Wie schon bei ihrer letzten Fernwanderung nach Neuseeland wird Bürgermeister Jan Frey sie aus der Ferne moralisch unterstützen. Zuvor spricht er mit der Schönbrunnerin über ihr neuestes Wanderprojekt. Den "Pacific Crest Trail" (PCT) entlang der US-Westküste wandert man schließlich nicht alle Tage. Am 5. April geht es los. 4 270 Kilometer liegen vor ihr.

"Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das zu machen", sagt Jan Frey und denkt an die ganz unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, die am PCT herrschen. "Wie will man sich da in unseren Breiten darauf vorbereiten?" wollte Frey wissen. Ihre Nachtschichtarbeit in der Johannes-Diakonie und die Corona-Pandemie ließen ein aufwendiges Training nicht zu. Dorner-Schölch beschränkte sich darauf, ihre Grundlagenausdauer auszubauen. "Ich bin fleißig jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen. Ganz Schönbrunn hat es mitgekriegt, wie ich abends um sieben Uhr mit der Stirnlampe rausmarschiert bin." Irgendwann habe sich der Zehn-Kilometer-Arbeitsweg wie ein Spaziergang angefühlt.

"Das wird schon eine große Hausnummer", ist sich die Heilerziehungspflegerin bewusst. Ihr Ziel ist es, zu Beginn des Trails 30 Kilometer am Tag zu wandern, und "dann gönn ich mir einen leckeren Hamburger und eine Dusche." Wenn alles gut läuft, könne man sie am 1. Oktober "zum Wiedereintritt in die Atmosphäre Schönbrunn" begrüßen. "Davon bin ich überzeugt", sagte Frey. "Man merkt schon, dass Sie es aus Freude tun, so wie Sie darüber sprechen."

Trail-Engel aus Schönbrunn

Dass die 59-Jährige auf ihre Heimatgemeinde zählen kann, zeigt sich auch direkt vor Ort: In San Diego, Startpunkt des PCT, lebt der Sohn einer befreundeten Familie. Bei ihm wird Dorner-Schölch die ersten Tage unterkommen und letzte Vorbereitungen treffen. "Es ist sehr schön, dass ich ein heimeliges Umfeld gefunden habe, wo ich übernachten kann, bevor es losgeht."

Die Schönbrunner Familie wird Dorner-Schölchs "Trail Angel" sein. So nennen sich Helfer, die die Wanderer versorgen oder sie in die Stadt fahren. Da der PCT in Amerika ungemein populär ist, gibt es auch offizielle "Trail Angels". "Was Andrea macht, ist in der Gemeinde schon was Besonders. Ich kenne hier sonst niemanden, der solche Strecken läuft. Da werden körperliche Leistungen gebracht – und nicht nur das, es sind mentale Leistungen!". 4 270 Kilometer zu laufen, kann sich Frey nicht vorstellen. Seine Wandererfahrungen beschränken sich auf einen 40 Kilometer-Marsch aus Bundeswehrzeiten. "Da ist sie ein Vorbild für mich."

Einig sind sich beide, dass sie während und nach der Tour in Kontakt bleiben wollen. Vorträge zur Fernwanderung nach der Rückkehr sind ebenso geplant, wie das regelmäßige Berichten direkt von der Strecke. "Ich würde sogar mit Ihnen eine längere Strecke wandern, wenn Sie zurück sind", so Frey. Von Dorner-Schölchs Fernwanderungen könne jedermann profitieren.

Zum Schluss gewährte Dorner-Schölch noch einen Blick in den Rucksack. Die selbst gebastelten Sandalen der 59-Jährigen stachen dabei heraus, bestehend aus Schuheinlagen und Hosenträgern. Sie habe ein leichtes Paar Schuhe gebraucht, diese wiegen gerade einmal 100 Gramm. "Das ist cool", kommentierte Bürgermeister Frey und stellte fest, dass Dorner-Schölch von den "Schläppchen" bis zur stromerzeugenden Solarpaneele am Rucksack an alles gedacht hatte. Insofern blieb ihm nur noch Dorner-Schölch zu wünschen, dass sie wieder gut und gesund nach Hause kommt.

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 18.07 Uhr

Andrea Dorner-Schölch läuft den "Pacific Crest Trail"

Die Schönbrunnerin packte mit 49 Jahren das Wanderfieber. Bei 122.000 Höhenmetern und 4265 Kilometern bleibt kein Platz für Unsicherheiten und Ängste.

Andrea Dorner-Schölch bei der Alpenüberquerung nach Meran 2019. Sie lief dann noch weiter bis nach Rom. Foto: privat

Eberbach. (jasch) Andrea Dorner-Schölchs große Leidenschaft ist das Wandern, so viel steht fest. Die 10.000 Schritte, die bei den meisten Menschen nur gelegentlich auf der Gesundheitsapp als lobende Motivation auf dem Bildschirm aufploppen, sind für Dorner-Schölch ein "Muss". Ab 5. April kann sie es unter Beweis stellen, denn dann läuft sie alleine den Fernwanderweg "Pacific Crest Trail" (PCT) mit seinen 122.000 Höhenmetern und 4265 Kilometern. Am Tag des Rückflugs am 29. September feiert sie dann zugleich ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Johannes-Diakonie und ihren 60. Geburtstag.

Dass sie sich dieses außergewöhnliche Wanderprojekt erfüllen kann, verdanke sie ihrem Ehrgeiz und guter Vorbereitung, erklärt sie im Gespräch. 2012 lief die heute 59-Jährige in 19 Tagen den 1000 Kilometer langen Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela – sie zu Fuß, ihr damaliger Mann folgte mit Fahrrad und Gepäck. In den Jahren davor und danach folgten unzählige weitere Fernwanderwege, wie der "TE Araroa" in Neuseeland 2019, die Höhen von Island oder der Franziskusweg.

Früher hätte sie sich nicht vorstellen können, ihre Wandererfahrungen einmal teilen zu können, denn nach 30 Jahren Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen sei sie körperlich an ihren Grenzen angelangt, erzählt Dorner-Schölch. Einen Rucksack konnte sie nicht tragen. "Als ich angefangen habe, war ich ängstlich und unsicher. Da hilft Hape Kerkelings Buch auch nur begrenzt. Es ist dann halt alles neu." Mit einem Lauftherapeuten startete sie ein Aufbauprogramm und lernte mit 49 Jahren das Joggen. Sie sagt: "Wenn man Ängste hat, nimmt das Energie, aber diese Energie muss komplett auf den Weg." Auf sich gestellt zu sein, sei mental eine riesen Herausforderung, an der sie mit der Zeit gewachsen sei.

Ihre größten Bedenken jetzt: "Dass ich unter ständigem Hunger so zu leiden habe, dass ich keinen Bock mehr habe, weiterzugehen." Die Schönbrunnerin weiß, was das für sie bedeutet: 6000 Kalorien am Tag. Das ist ihre Zauberformel für den PCT, um die totale Erschöpfung zu vermeiden. "Wenn die eigenen Reserven am Körper aufgebraucht sind, spätestens nach den ersten 1000 Kilometern wird das der Fall sein, dann geht’s richtig ans Eingemachte." Dann kommen Versorgungspäckchen ins Spiel, die sie sich an mehrere Orte entlang der Strecke schicken will.

Ob Dorner-Schölch ihren Weg so gehen kann, wie sie es will, liegt aber an Mutter Natur: Der PCT beginnt an der mexikanischen Grenze und endet an der kanadischen. Auf dem Weg liegen 60 Pässe, die Mohave-Wüste mit Tageshöchsttemperaturen bis über 50 Grad Celsius und die auftauenden Berge der "High Sierra". Beim Gedanken daran bleibt die Heilerziehungspflegerin trotzdem cool: "Ich bin gut trainiert und tatsächlich innerlich ruhig. Ich freue mich unheimlich, wenn es losgeht."

Eine "Permit", die Berechtigung, überhaupt auf dem PCT zu laufen, hat sie. Das Startfenster ist März, April, Mai, wenn die "High Sierra" nicht komplett verschneit ist. Allein loszugehen und sich auf Monate vorzubereiten, wertet Dorner-Schölch als Erfolg.

Und wie schon bei ihren anderen Wandertouren, sammelt sie wieder Spenden, die direkt an die Johannes-Diakonie, den Hospizverein oder Ärzte ohne Grenzen gehen. "Jeder Cent macht Sinn und motiviert mich weiterzugehen", sagt sie. "Die Menschen dürfen ruhig was davon haben."