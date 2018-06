Von Christofer Menges

Eberbach/Mannheim. Wie kommt es, dass junge Leute zu Neo-Nazis oder radikalen Islamisten werden? Wie entsteht Hass? Was macht Ideologie mit Menschen? Diesen Fragen gehen der in Eberbach aufgewachsene Filmemacher Maximilian Damm und die Autorin und Regisseurin Julia Knopp von der Mannheimer Filmkombüse in ihrem Dokumentarfilm "Hassjünger" nach. Der Film begleitet den Neo-Nazi-Aussteiger Felix Benneckenstein und den früheren Salafisten Dominic Schmitz auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Nächste Woche feiert er beim SWR-Doku-Festival in Stuttgart Premiere.

Hier der Neo-Nazi, dort der radikale Islamist: zwei scheinbare Parallelwelten. Doch beide eint der Glaube an eine extreme Ideologie. "Hassjünger" verknüpft die Lebensgeschichten beider und spürt den Fragen nach, wie es dazu kommen konnte.

Dortmund-Dorstfeld: Felix Benneckenstein steht am Mahnmal für die Synagoge am Wilhelmsplatz, vor gelb lackierte Stahlsternen, die auf den ersten Blick aussehen, wie ein Klettergerüst. Er ist zum ersten Mal nach seinem Ausstieg hier: "Dieses Mahnmal hab ich auch angepisst. Das gehörte hier zum guten Ton", sagt er. Dann kommen Männer, zwei, drei, vier, zücken Handys. "Leute, ich fürchte, wir gehen in ’ne Falle", sagt Benneckenstein: Der frühere Neo-Nazi und die Filmcrew springen ins Auto und fahren davon. "Wäre ich alleine hier gewesen, die hätten mich zerlegt", atmet Benneckenstein tief durch.

Noch immer leben die Aussteiger gefährlich. Schmitz erhielt Morddrohungen, beide halten ihren genauen Wohnort geheim. Auch die Drehcrew hat einiges auf sich genommen, um den Film machen zu können. Anderthalb Jahre Arbeit haben Knopp und Damm in ihren Diplom-Film für die baden-württembergische Filmakademie in Ludwigsburg gesteckt. An 30 Drehtagen begleiteten sie Schmitz und Benneckenstein in ihr früheres Leben und an Original-Schauplätze. Der Film sollte anders sein, musste mit kleinen Mitteln gedreht werden. Die beiden dazu zu bringen, noch einmal vor die Kamera zu gehen, gehörte, wie Damm und Knopp sagen, zu den besonderen Herausforderungen. Bei Schmitz, der einen Teil seines Lebensunterhalts mit Lesungen aus seinem Buch "Ich war ein Salafist", Vorträgen und Fernsehauftritten verdient, war es etwas einfacher. Bei Benneckenstein, der vor einem Jahr Vater wurde, ging es vor allem darum, für sich einen Abschluss zu finden, sagt Knopp.

Nicht alles schaffte es in die einstündige Produktion - etwa ein Dreh von der AfD-Veranstaltung in Eberbach im vorigen Jahr. Auch Hintergründe zu Nationalsozialismus oder Salafismus liefert sie nur wenig. Stattdessen versucht die Dokumentation anhand der Biografien den Fragen auf den Grund zu gehen: Was ist Ideologie? Warum finden Menschen Halt in Ideologien?

Neben den beiden Aussteigern kommen ein Sozialpsychologe und ein islamischer Theologe zu Wort. Es gibt Brüche, Parallelen, bei Schmitz die Trennung der Eltern, bei Benneckenstein Umzug und neue Schule, als er zwölf war, aber das sind nicht die alleinigen Gründe. "Es gibt ein Geflecht von ähnlichen Ursachen", sagt Julia Knopp: Familienprobleme, Drogen, Minderwertigkeitskomplexe, die Suche nach Anerkennung, die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen, von der sich viele überfordert fühlen, die Suche nach Sinn im Leben.

"Ich war müde. Ich dachte: Wofür diese ganze Scheiße?" sagt Schmitz, der 2005 mit 17 zum Islam konvertierte, im Film. Als ein Freund mit Bart ans Fenster seines Kinderzimmers geklopft habe, sei er mitgegangen, obwohl er erst nicht wollte. Und dann habe er in der Gemeinschaft Zusammenhalt, Brüderlichkeit, Freundlichkeit und Reinheit gefunden, wie er sie nicht kannte.

Benneckenstein hasste die Spießigkeit und Idylle im neuen Wohnort Erding. "Ich hatte keine Ziele im Leben mehr, außer möglichst dicht sein, um nicht zu viel drüber nachdenken zu müssen." In seiner Clique kursierte Rechtsrock. Er erklärte sich vom Versager zum Freiheitskämpfer, ging auf Kundgebungen, klebte nachts Naziaufkleber und wurde zum rechten Liedermacher Flex. Es gab ihm "das Gefühl, gebraucht zu werden." 2007 brach er mit dem Elternhaus und zog nach Dortmund in die Szene.

Beide versuchten, andere von ihren Ideologien zu überzeugen. Schmitz als Missionar, Benneckenstein als Liedermacher: "Ich habe versucht, die Jugendlichen, die ich erreichen konnte, zu Soldaten zu machen."

Dann stiegen beide aus. "Ich wurde in kürzester Zeit zu einem Menschen, der ich nie sein wollte und ich habe es gar nicht gemerkt. Wenn ich noch fünf, zehn, 15 Jahre weiterhin diesen immerselben Input bekommen hätte, dann kann ich es nicht beschwören, dass ich vielleicht nicht irgendwann in den Djihad gezogen wäre", sagt Schmitz heute. Dabei seien Gewalt, Selbstmordattentate, Morde an Unschuldigen, wie er sagt, anfangs absolute Tabuthemen gewesen.

"Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich genau das Arschloch war, das ich nie sein wollte. Dann ist alles zusammengebrochen", sagt Benneckenstein.

Auch das Thema Schuld reißt der Film an. Mit Schmitz auf dem Breitscheidplatz in Berlin, mit Benneckenstein im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar - an Schauplätzen, an denen islamistische und rechtsradikale Ideologie zu brutaler Gewalt und Menschenverachtung wurden.

Das Ziel des Films sei es aber nicht zu verteufeln, sagt Julia Knopp, sondern zu verstehen und eine Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermöglichen. Der Premiere in Stuttgart sehen die Filmemacher mit Spannung entgegen - auch weil es danach eine Diskussion mit den beiden Hauptfiguren Dominic Schmitz und Felix Benneckenstein geben wird. "Die haben beide den Film noch nicht gesehen", sagt Max Damm, "das wird eine spannende Situation."

Info: "Hassjünger" von Julia Knopp und Maximilian Damm wird am Freitag, 29. Juni, um 17 Uhr beim SWR-Doku-Festival im Metropolkino 3 in Stuttgart gezeigt. Um 15.30 Uhr beantworten die beiden Filmemacher im Dokutalk im Haus der katholischen Kirche in der Königstraße Fragen zu Hintergründen und Entstehung des Films. Im Anschluss an die Premiere ist eine Diskussion mit den Filmemachern sowie den Protagonisten Dominic Schmitz und Felix Benneckenstein geplant. Voraussichtlich im September wird der Film auf 3Sat ausgestrahlt.