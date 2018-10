Eberbach/Hirschhorn. (MD) Zwei Wochen lang leisteten 32 Soldaten der 23. Amphibious Engineer Troop Arbeit für die Allgemeinheit in Eberbach und Hirschhorn. Die Pioniere der Royal Engineers kommen seit 1972 von ihrem damaligen Stationierungsort Hameln an den Neckar. Die Freundschaft hatte seinerzeit der Eberbacher Kai Rohde begründet, nach dessen Tod führt Sohn Lorenz gemeinsam mit Mutter Marita Rohde und Schwester Evelyn Rohde-Barger die Verbindung fort.

Mittlerweile haben die Soldaten ihren Stationierungsort nach Minden verlegt. Diesmal sanierte die Truppe Schutzhütten auf der Eberbacher Burg, in der Gänsklinge und im Holdergrund beim Wildschweingehege.

Dort wurde auch beim benachbarten Rotwildgehege das Ufer mit Steinkörben stabilisiert. Eine Holzbrücke wurde ebenfalls errichtet. Auch der Verbindungsweg zwischen Neckarufer und Pleutersbacher Ortsdurchfahrt wurde hergerichtet und wieder begehbar gemacht. Im Hirschhorner Waldkindergarten deckten die Männer das Dach des Frühstückhäuschens neu ein.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde zur Farewell-Party in den Itterhof geladen. Auf dem dortigen Jugendzeltplatz hatten die Soldaten ihr Camp aufgeschlagen.

Lorenz Rohde dankte für den Besuch ebenso wie Bürgermeister Peter Reichert, der die gemeinnützigen Arbeiten lobte. Der Chef der Truppe, Captain Paul Jones lobte die Gastfreundschaft und freute sich, dass "seine" Männer außerhalb der Kaserne "echte" Pionierarbeiten leisten konnten. Gegenseitig wurden Gastgeschenke überreicht. Die Kinder des Waldkindergartens überbrachten Feldfrüchte und selbst gemalte Bilder für die Engineers. Bei der Feier war auch eine starke Abordnung der Reservistenkameradschaft Eberbach vertreten, die die Briten während ihres Aufenthaltes in Eberbach mehrfach im Reservistenheim am Jahnplatz bewirtet hatte.

Für alle gab es anschließend im Itterhof von den zwei Feldküchen zubereitetes Wildschweingulasch. Am Donnerstag hieß es für die 32 Soldaten wieder Abschied nehmen von Eberbach und zurück in die Kaserne zu fahren, wo in Kürze Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu Besuch erwartet wird. Nächstes Jahr wollen die Engineers wieder an den Neckar kommen.