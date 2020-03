PTA Helena Ritsert stellt Desinfektionsmittel in der Hirsch-Apotheke her. Foto: Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach/Hirschhorn. So schnell, wie sich das neue Corona-Virus im öffentlichen Bewusstsein verbreitet hat, so schnell reduzierten sich die Bestände an Desinfektionsmitteln in den Geschäften. Auch in den letzten Reservaten, den Apotheken, gibt es sie nur noch in Ausnahmefällen: "Immer mal wieder, aber nicht verlässlich", sagt Frank Knecht, Chef der Eberbacher Bahnhofs-Apotheke. Nun sind Apotheker aber dafür ausgebildet, so manches Produkt auch selber herzustellen. Desinfektionsmittel sind da eine vergleichsweise einfache Übung, in allen von uns angefragten Apotheken ist das auch möglich, grundsätzlich. Also "Im Prinzip ja - wenn wir das Material kriegen" oder gleich: "Nein, wir kriegen die Ausgangsmaterialien nicht".

Nur vier Zutaten braucht es für die Rezeptur nach den Richtlinien der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO): Wasserstoffperoxid, Glycerol, Wasser und Alkohol: Isopropanol oder Ethanol. "Isopropanol ist schon lange nicht mehr zu kriegen", sagt Dr. Arnt Heilmann aus Hirschhorn, und bei Ethanol gibt es Lieferschwierigkeiten. Weil er bereits "in normalen Zeiten" bei einer Raffinerie in Ludwigshafen als Kunde registriert war, wird er auch weiterhin beliefert, allerdings nur in kontingentierten Mengen. Er verwendet 96-prozentigen Alkohol, das fertige Produkt enthält dann 80 Prozent. Die Bestandteile werden in großen Edelstahlbehältern eingewogen und gemischt und bleiben dann noch 24 Stunden stehen, damit durch das Wasserstoffperoxid anfallende Sporen abgetötet werden.

Ginge es nach Kundenwünschen, könnte er eine Großproduktion starten. Sie kommen aus dem ganzen Umland, Waldmichelbach, Moosbrunn, auch aus Heidelberg und Leimen hatte er schon Anfragen, und die Nachfrage ist ungleich höher als seine Produktion. Deshalb werden auch nur Kleinmengen abgegeben, im Schnitt ist das eine Flasche pro Familie.

Mit dem Verteilungsproblem ist auch die Itter-Apotheke in Eberbach konfrontiert. Hier sind es die Arztpraxen, deren Zuteilung rationiert werden muss, damit die vorhandene Menge einigermaßen gerecht zugeteilt werden kann. Organisierte Mangelverwaltung.

Doch alle Apotheker sind noch mit einem weiteren Problem konfrontiert: Behälter sind mittlerweile gleichfalls Mangelware. Kunststoff: nicht lieferbar, die so genannten Weithalsgläser auch knapp. Für die Bahnhof-Apotheke sind sie derzeit das eigentliche Problem. Dass Kunden ein leeres Glas mitbringen, ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, die Apotheke unterliegt da den Sicherheitsregeln der Hersteller-Verordnung.

Eine andere Frage ist, ob wirklich in jedem Fall ein Desinfektionsmittel nötig ist. Der Corona-Erreger (SARS-CoV-2) ist ein so genannter behüllter Virus, die Hülle ist gleichzeitig seine Schwachstelle, sie wird auch durch gründliches Händewaschen mit Seife beschädigt. Nur wo das nicht möglich ist, werden Desinfektionsmittel wirklich gebraucht, sagen die Apotheker: bei körperlichen Einschränkungen oder unterwegs. Und natürlich für Berufsgruppen, die nicht nur sich selbst schützen müssen, wie im Gesundheitsbereich oder auch in der Warenlogistik. "Auch wer dort mit Gummihandschuhen arbeitet, muss diese regelmäßig desinfizieren", sagt Frank Knecht.