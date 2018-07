Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zum Bummeln und Shoppen, zum Freunde treffen, Schlemmen und Musik hören hatte die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) am Freitagabend mit ihrem 11. Sommerstraßenfest in die Eberbacher Innenstadt eingeladen. Musik an den beiden Eckpunkten der Einkaufsmeile "Bahnhofstraße" und bestes Wetter taten das Ihre fürs wohlige Sommerabendfeeling.

So zog es nach eher ruhigem Nachmittagsbetrieb mit sinkender Sonne immer mehr Besucher in die Stadt - wenngleich gefühlt etwas weniger als im Vorjahr. Ein Grund dafür war unter Eberbachs Geschäftsleuten schnell gefunden: die WM war schuld, das war doch klar.

Schauprogramm boten Mädels der Schönbrunner "Zumba-Kids" zu lateinamerikanischen Rhythmen, und "Sunny Side Up" belebte die Atmosphäre am "Autohof" Neuer Markt.

Bereits ab 15 Uhr standen Vertreter der Eberbacher Autohäuser Hufnagel (Renault), Lenz (Audi und VW), Ebert (Mercedes und Skoda) und Lessle (Ford) bereit, dem interessierten Publikum ihre aktuellen Modelle zu präsentieren.

Nach Ansicht von Thomas Lauer vom Autohaus Hufnagel vielleicht ein wenig zu früh: Um 15 Uhr, da war null los", so seine Erfahrung. "Los ging’s dann ab circa 17 Uhr." Einem Wunsch der Autohändler nach Musik auf dem Neuen Markt war die EWG in diesem Jahr mit dem Engagement des Duos "Sunny Side Up" nachgekommen. "Das belebt den Platz", freute sich Patrick Hörr vom Autohaus Lenz. Auch die gastronomischen Highlights der Familie Silbereis in Form von allerlei Gebruzzeltem vom Schwenkgrill bewogen viele Straßenfestbesucher zum Schauen und Verweilen.

Auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße erwarteten die bis 22 Uhr geöffneten Geschäfte die Passanten mit Schnäppchenangeboten und Aktionen. Vor dem Reformhaus lud ein Stand zur Verkostung von Biowein aus der Pfalz ein. "Es kommen viele nette Leute, alles ist schön", schwärmte eine bestens gelaunte Reformhauschefin Christina Wolff.

Beim Eingang zu Elektro Reinig stand Show-Cooking auf dem Straßenfestprogramm. Gemüsespaghetti mit Tomatensauce, Kohlrabi-Apfelsalat mit Nüssen oder Gemüse-Kartoffelpuffer - von Reinig-Mitarbeiterin Ursula Frick "mit unseren superschicken Küchenhelfern" hingebungsvoll zubereitet - verbreiteten verführerische Düfte. Und bei der selbst gemixten Orangenlimonade legte auch die Chefin schon mal mit Hand an.

Die "Knolle-Company" aus Waldbrunn-Mülben lockte mit viel Leckerem rund um die Kartoffel an ihren Stand. Beim Modehaus Müller verwöhnte Uwe Jung vom Hotel Krone-Post die Gäste. Ein paar Meter weiter beschallte Florian Roh - mehrfacher Preisträger bei "Jugend musiziert" - den Straßenabschnitt mit swingenden Jazz-Standards auf seinem Alt-Saxophon.

Vor dem Schuhhaus Karl und später beim Geschenkhaus Lang boten sieben Mädels der Schönbrunner "Zumba-Kids" mit ihrer Trainerin Lara Artesero Schweißtreibendes zu latein-amerikanischen Rhythmen.

Und am Ende der Flaniermeile wartete das Kulturlabor den Straßenfestbesuchern mit kühlen Getränken und heißen Rhythmen der Band "Blues Hotel" auf.

Ein Schaukochen gehörte in der Bahnhofstraße zu den Sommerfest-Attraktionen.

Dass sich vom sommerlichen Straßenfest überwiegend Eberbacher angesprochen fühlen, hatten Susanne Reinig und Renate Lang-Wurm beobachtet. "Viele bekannte Gesichter" konnten sie unter den Besuchern ausmachen. Und viele Familien mit Kindern: "Alle unsere Luftballons sind weg", freute sich Reinig am späten Abend.

Hätten sich viele Geschäftsleute noch ein paar mehr Besucher gewünscht, so zeigte man sich seitens der EWG doch insgesamt zufrieden mit der Resonanz. "Es war wieder eine recht erfolgreiche Aktion", zog EWG-Vorsitzender Dietrich Müller zu fortgeschrittener Stunde eine erste Bilanz.

Für Nara-Gebietsleiterin Anette Schölch war der Abend gar "super" verlaufen. "Für mich auch", tat eine letzte Kundin beim Schultern etlicher Einkaufstüten kurz vor Ladenschluss kund: "Das Wetter hat gepasst, ich hab was gefunden… Das war total schön heute."