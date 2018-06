Eberbach. (by) Irgendwie gehört es inzwischen zum Sommer dazu: das Sommer-Straßenfest der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Am Freitag, 6. Juli, findet es bereits zum elften Mal statt. Offene Geschäfte, Livemusik, Autoschau und diverse Aktivitäten laden die Eberbacher an diesem Tag zum abendlichen und nächtlichen Bummeln in der Altstadt ein. Die Bahnhofstraße ist an diesem Tag ab 14 Uhr für den Aufbau gesperrt.

"Es gibt ein umfangreiches Programm", verspricht Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft. Die Aktivitäten erstrecken sich über Bahnhofstraße West und Ost, Hauptstraße und Neuer Markt. Auf letzterem findet eine Schau der Autohäuser Hufnagel (Renault), Lenz (Audi und VW), Ebert (Mercedes und Skoda) und Lessle (Ford) statt. Jedes Autohaus wird vier seiner neuen Modelle vorstellen. Aufgebaut wird ab 14 Uhr, die Verkäufer werden ab 15 Uhr beraten. Für den Gaumenschmaus sorgt die Familie Silbereis mit ihrem Schwenkgrill und Getränken, für den dezenten Ohrenschmaus das Duo Sunny Side Up.

In der Bahnhofstraße finden vor den Geschäften diverse Aktivitäten statt. Vor Elektro Reinig wird gekocht, es soll gesunde Sommerküche geben, verspricht Susanne Reinig. "Alles rund um die Holunderblüte" soll es vor dem Reformhaus Wolff geben, dazu eine Weinvorstellung. Und vor dem Modehaus Müller bereit Uwe Jung vom Hotel Krone-Post sommerliche Leckereien zu, ergänzt mit eisgekühlten Getränken. Spezialitäten rund um die Kartoffel gibt es bei der Knolle Company. Richtig los gehen soll es laut Müller gegen 17 Uhr, dann können sich die Besucher auch an den Essensständen laben.

Die Geschäfte werden an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet haben. Die Musik spielt bis 23 Uhr. Das Kulturlabor hat die Band "Blues Hotel" engagiert, die am Bahnhofsplatz unter der Platane spielen wird. Allerdings nicht bei Regen, dann muss der Open Air-Auftritt der im Mannheimer und Heidelberger Raum bekannten Band entfallen. Nicht nur deshalb hofft man natürlich bei den Veranstaltern auf schönes Wetter. "Die Geschäfte sind auf jeden Fall offen", verspricht Dietrich Müller. Wie es die Autohäuser bei Regen machen, wird man sehen.

Mit dabei sind an diesem Tag auch wieder die Zumba-Kids. Sie treten um 19 und 20 Uhr auf - einmal in der Brühlstraße beim Geschenkehaus Lang und einmal vor dem Schuhhaus Karl.