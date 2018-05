Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wieder gibt’s niedlichen Nachwuchs bei Sven und Svenja. Dieses Mal hat das Eberbacher Schwanenpaar sieben kleine Schwanenbabys in die Welt - bzw. an den Neckarlauer - gesetzt. "Schön, dass man so etwas noch sehen kann", freuten sich am gestrigen Dienstagvormittag einige Touristen. Und den Angriff der Nilgänse (im Hintergrund selbst mit Nachwuchs) haben Sven und Svenja laut schnatternd abgewehrt, bis die Nilgänse die Flucht ergriffen haben. Richtig so!