Eberbach. (pol/mare) Die Polizei zieht eine positive Zwischenbilanz des 83. Kuckucksmarkts. Bis zum Sonntagmorgen verlief die Veranstaltung überwiegend friedlich und störungsarm, wie die Beamten mitteilen. Polizei und Sicherheitsdienst mussten überwiegend aufgrund einiger weniger Fälle des persönlichen Alkohol- und Drogenmissbrauchs sowie Streitigkeiten einschreiten.

Am frühen Freitagabend fiel ein 14-Jähriger auf, der an einem Verkaufsstand im Vorübergehen eine Herrenuhr mitgehen ließ. Er konnte beim Fluchtversuch durch Standbetreiber und Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben werden. Den Beamten fiel sogleich dessen Alkoholisierung den Jungen auf. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben.

Fast zeitgleich fielen zwei 18-jährige Männer auf, die auf dem Festgelände Cannabis konsumierten. Deren zwei Begleiterinnen konnten vor den Polizeibeamten flüchten und beschädigten bei ihrer Flucht einen Marktstand. Die beiden jungen Frauen sollen etwa 17 Jahre alt gewesen sein, rund 1,70 Meter groß und südosteuropäisches Aussehen gehabt haben. Sie waren mit einer roten und grauen Bluse begleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Frauen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/92100 zu melden.

Auch ein Neunjähriger sorgte zu dieser Zeit für Aufregung. Er hatte auf dem Markt ein Star-Wars-Lichtschwert gewonnen, das mit einer Flüssigkeit gefüllt war. Der Junge öffnete das Schwert und trank die Flüssigkeit. Er wurde durch verständigte Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Kinderklinik konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Flüssigkeit sei unbedenklich und stelle keine Gefahr für die Gesundheit des Neunjährigen dar.

Am frühen Sonntagmorgen warfen übermütige Heranwachsende an Rande des Veranstaltungsgeländes mehrere mobile Halteverbotsschilder um. Für die alkoholisierten Personen war das Fest damit zu Ende. Sie erhielten einen Platzverweis für das Festgelände und den Weg dorthin.

Zum Abschluss meldete ein Schiffsführer der Neckarfähre gegen 2.30 Uhr einen handfesten Streit unter Fahrgästen. Ein hoch aggressiver 18-Jähriger, der sich auch den Beamten gegenüber widersetzlich gebärdete, musste dabei in Gewahrsam genommen werden. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben.