Eberbach. (by) Von Freitag, 24., bis Dienstag, 28. August, brennt wieder die Luft auf dem großen Volksfest im Neckartal. Der 83. Eberbacher Kuckucksmarkt mit seinen über 100 Schaustellern und Händlern wird wieder Anziehungspunkt für viele Besucher aus nah und fern sein. Damit die auswärtigen Gäste auf das Auto verzichten können, ist eine bequeme Anreise mit der S-Bahn Rhein-Neckar oder der Odenwaldbahn möglich. Dazu gibt es einen Bus- und Fährbetrieb von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer in der Au.

Jung und Alt, Groß und Klein, für jeden findet sich das Richtige. Die Auswahl ist groß an Marktständen mit einem bunten Allerlei. Für das leibliche Wohl sorgen Imbissstände, Süßwaren-Geschäfte und natürlich die Zelte mit reichhaltigem Angebot. Fahrgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte - ob rasant mit dem erstmalig in Eberbach stehenden "Take-Off" ein paar Runden drehen, oder im "Nostalgieriesenrad" die Welt von oben sehen - für Abwechslung ist gesorgt.

Zusätzlich zum Volksfestbetrieb können sich alle jungen oder jung gebliebenen Besucher auf ein attraktives Rahmenprogramm im großen Festzelt, im Mostzelt, im Cha-Cha Zelt und auf dem gesamten Festgelände in der Au freuen.

Der Eberbacher Kuckucksmarkt beginnt auch in diesem Jahr mit einem Familiennachmittag. Zur Eröffnung am Freitag gibt es vier Stunden lang besondere Angebote. Von 15 bis 19 Uhr bieten viele Fahrgeschäfte vergünstigte Fahrpreise, Spiel-Stände locken mit Sonder-Aktionen und bei manchen Händlern winken attraktive Schnäppchen.

Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Reichert am Freitag mit dem Fassanstich unter Mitwirkung des Fanfarenzuges der Stadt den 83. Eberbacher Kuckucksmarkt. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Freigetränk-Gutschein freuen. Im Anschluss unterhält der "Musikverein Reichartshausen" die Festbesucher. Im Mostzelt ist "Stefan Schirmer" ab 19 Uhr für Unterhaltungsmusik zuständig. Nach dem Motto: Runter vom Sofa und ab ins Cha-Cha Zelt, steigt dort mit DJ Chris und Musik aus den aktuellen Charts die "Grand-Opening-Party" ab 20 Uhr.

Am Samstag geht es im großen Festzelt ab 11 Uhr zünftig los mit dem "Nibelungen Duo". Ab 19 Uhr starten "Frankenfeuer mit Nicole" durch, und im Mostzelt ist "Werner Schifferdecker" ab 19 Uhr Garant für gute Unterhaltung. "Back to the roots - Lasst uns die Zeit zurückdrehen" unter diesem Motto steht die "90er Party" mit DJ Fit For Fun ab 20 Uhr im Cha-Cha Zelt.

Zwischen 11 und 19 Uhr bietet die Firma Heliseven aus Mannheim am Samstag und Sonntag Hubschrauber-Rundflüge an. Pro Flug, dieser dauert acht bis zehn Minuten, können drei Passagiere den Kuckucksmarkt, die Stadt und die Umgebung aus der Vogelperspektive genießen. Tickets sind direkt am Startplatz - Rasendreieck auf dem Sportplatz - für 49 Euro pro Person erhältlich.

Am Sonntag startet das reichhaltige Programm mit einem musikalischen Frühschoppen der "Trachtenkapelle Mückenloch" im großen Festzelt. Gegen 18 Uhr geht es mit dem großen Trachtenabend weiter. Alle Besucher, die in Tracht erscheinen, erhalten ein Freigetränk. Beim Bierzeltwettbewerb kämpfen Vereinsmannschaften in den vier Disziplinen Wettnageln, Bierkrugcurling, Kuhmelken und Maßkrugstemmen um die Krone der Bierzelt-Könige. Erstmals an diesem Abend auf der Bühne sind die "Hessentaler". Zum Frühschoppen spielt "Werner Schifferdecker" ab 11 Uhr im Mostzelt und setzt ab 19 Uhr das musikalische Unterhaltungsprogramm der KG Kuckuck fort.

Am Montag ab 14.30 Uhr wird es im Stadion "In der Au" bunt und laut: Das Kinderfest lockt die Kleinen, sich bei den Spiele-Stationen zu betätigen und als Lohn "Kuckucksmarktgeld" zu erhalten: Gutscheine, die am Montag und Dienstag bei den Schaustellern und Händlern eingelöst werden können.

Bereits ab 12 Uhr spielt das "Nibelungen Duo" zum Tag der Betriebe im Festzelt. Mit den Krachern von gestern und heute bringt "Harald Walz & Friends" ab 19 Uhr Stimmung ins große Festzelt, während im Mostzelt um 19 Uhr "Lungo’s Karaoke Party" steigt.

Im Cha-Cha Zelt gibt es noch Vollgas bei der "Mega Malle Party" mit DJ Cris.

Am Dienstag treffen sich ab 9.30 Uhr Landwirte aus der Umgebung, um bei der Fleckviehrinderschau ihr Vieh bewerten und die besten Rindviecher auszeichnen zu lassen. Neben den Rindviechern lädt auch der Eberbacher Heilkräutergarten, gegenüber dem Auftriebsplatz, Besucher zur Besichtigung ein.

Im großen Festzelt findet von 12 bis 16 Uhr der Senioren-Nachmittag mit dem "Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall" statt. Um 19 Uhr setzen "Die Steinsberger" den Schlusspunkt im Festzelt. Zum Schluss bedankt sich Cha-Cha Zelt Betreiber Dominik Reschling mit der "Cha-Cha Closing Party" bei all seinen Gästen. DJ Chris wird zum Ausklang nochmals das Zelt zum rocken bringen.

Um 22 Uhr steigen die Raketen und Kracher gen Himmel: Das Brillant-Höhenfeuerwerk kündet das Ende des 83. Eberbacher Kuckucksmarkts an. Wie schon im letzten Jahr wird es wieder von drei Abschussstellen gezündet - Festplatz/Schwimmbad, Hohenstaufen-Gymnasium und Ohrsberg.

Info: Weitere Informationen wie Fahrpläne der Busse und der Fähre, Öffnungszeiten, Interessantes aus den früheren Jahren des Eberbacher Kuckucksmarkts und natürlich das aktuelle Programm unter der Internetseite: www.Eberbacher-Kuckucksmarkt.de.