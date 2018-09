Von Peter Bayer

Eberbach. Einmal im Jahr - in Deutschland am 20. September - ist Weltkindertag. An diesem Tag soll auf die Lage der Kinder weltweit aufmerksam gemacht, vor allem die in der Dritten Welt. Doch wie leben die Kinder in der Dritten Welt eigentlich? Das erfahren und "leben" seit einer Woche die Mädchen und Buben im Kindergarten St. Elisabeth.

Die Idee dazu hatte Erzieherin Gabi Kräling, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Marc Zimmermann einen Plan ausgearbeitet hat. "Das Gros unserer Kinder ist verwöhnt, hat fertiges Spielzeug, muss sich nicht einschränken. Wir bieten ihnen an, was es in der dritten Welt an Spielzeug gibt", ist der Hintergrund des erstmalig durchgeführten Projekts, so Kräling. Das Thema "Spiel- und Lebenswelten" soll heruntergebrochen, für die Kinder erfahrbar gemacht werden.

So wurden zwei der vier Zimmer leer geräumt, ebenso der Hof als dritter Spielraum. Alles Spielzeug verschwand. Die Kinder reagierten zunächst verhalten, wirkten ein wenig orientierungslos, so Kräling. Lego, Duplo, Playmobil, Eisenbahn, Steiff-Tiere und mehr - alles war plötzlich weg im grünen Zimmer, dem Spielzimmer.

Nach und nach wurde der Raum wieder gefüllt mit eher ungewöhnlichem Spielzeug. Statt maschinell gefertigter Holzklötze gibt es jetzt leere Schachteln. Doch auch die lassen sich gut zu einem Turm stapeln, stellten die Kinder fest.

Erzieherin und Projektleiterin Gabi Kräling und der fünfjährige Steven entdecken interessante Sachen im "Müllberg" des grünen Zimmers. Foto: Peter Bayer

Die Neugier stieg, es gab Neues zu entdecken. Seit kurzem liegt ein "Müllberg" mit Schachteln, Rollen, Drähten und vielem mehr im Zimmer. "Was ist drin?", wollen die Kinder wissen. Der fünfjährige Steven etwa findet heraus, dass man aus einer leeren Nivea-Dose und ein paar Plastikdeckeln eine tolle Rassel machen kann.Faszinierend sind auch ausrangierte Elektrogeräte. "Kupferdrähte werden zu Geld gemacht", erfahren die Kinder dabei von Gabi Kräling.

Die Mädchen und Buben erfahren aber auch, dass die Kinder in der Dritten Welt nicht nur kaum Spielzeug haben, sondern dass sie bereits arbeiten müssen, um die Familie zu ernähren. Einen kleinen Einblick davon vermittelt das rote Zimmer. Hier gibt es derzeit einen Webrahmen und eine Nähmaschine, mit deren Hilfe sie Mützen nähen oder Säckchen, die sie später als Alternative zu Plastiktüten verwenden können.

Das Interesse der Kinder daran - von Ausnahmen abgesehen - hielt sich bislang jedoch in Grenzen. "Manche haben geguckt und sind dann wieder gegangen", sagt die Erzieherin.

"Gearbeitet" wird auch auf dem Hof. In den ärmeren Ländern muss das Wasser oft von weit her geholt werden. Ein kleiner Parcours, der Wald und Fluss simuliert, hilft dabei. Die Kinder haben ihren Spaß dabei, wie eine Warteschlange zeigt. Wegen der morgens noch kühleren Temperaturen balancieren sie allerdings Kastanien statt Wasser.

Die meisten Probleme hatten die Kinder anfangs im Hof. Es gab ein wildes Rennen und Toben. "Wo sind die Fahrzeuge, wo die Bälle?", fragten sie verwirrt. Stattdessen gibt es nur Tontöpfe. Die kann man werfen, machen dabei interessante Geräusche.

Und die Scherben kann man sogar als Straßenkreide verwenden. Mittlerweile finden die Kinder den Hof auch ohne Spielgeräte interessant, der Turnraum im Keller ist nicht mehr gefragt. Aus Stoffresten und Stämmen - was die Natur eben so hergibt - entstand im Hof ein Tipi.

Gespielt werden Spiele aus Syrien, Brasilien oder Kenia. Eine wesentliche Veränderung hat Gabi Kräling beim Spielen im Hof festgestellt: "Es geht jetzt wesentlich ruhiger zu".

Doch wo liegt sie eigentlich, diese "fremde", andere Welt? Dies erfahren die drei- bis sechsjährigen Mädchen und Buben im täglichen Morgenkreis. Mit Hilfe von Weltkarte und Globus sowie Fotos vom Alltag der Kinder in der dritten Welt.

Auch die täglichen Mahlzeiten werden ins Projekt einbezogen. Als Ergänzung zum Frühstück gibt es Reis. Der kommt "gemischt" an. "Neugier ist da, aber nicht bei allen".

Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder erkennen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Das sehen sie am letzten Tag. "Dann wird geschlemmt, sagt Kräling. Mit Polenta, Obst, Gemüse - und den Süßigkeiten, die sie eine Woche lang freiwillig in einen Korb gelegt haben. Der ist übrigens schon ganz schön voll.