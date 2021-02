Von Felix Hüll

Eberbach. Am Donnerstag, 25. Februar, soll es wegen der Corona vorbeugenden Verhaltensmaßnahmen möglichst schnell gehen: Der Eberbacher Gemeinderat tagt zwar in einer Präsenzsitzung in der Stadthalle, und Publikum ist zur öffentlichen Sitzung zugelassen, bei der auch der Jahreshaushalt 2021 auf der Tagesordnung stehen soll. Aber diesmal wird das Erstellen des Jahreshaushalts weder von einer ausführlichen Debatte über die Anträge der Fraktionen noch durch Haushaltsreden der einzelnen Gemeinderatsfraktionen begleitet werden. So ist daran gedacht, den Sitzungsablauf der Infektionsschutzanforderungen wegen generell zügig zu gestalten.

Immerhin besteht die Gelegenheit zur Wortmeldung. Allerdings haben Freie Wähler, SPD, CDU und AGL ihre Positionen vorab ebenfalls coronabedingt nicht öffentlich vorbereitet, abgestimmt, und der Gemeinderat hat vorab in einer Klausursitzung am 5. und 6. Dezember 2020 das von Kämmerer Patrick Müller eingebrachte Zahlenwerk angepasst.

Um wenigstens ansatzweise den Fortgang der diesjährigen Haushaltsberatungen abzubilden, haben die Haushälter der vier Fraktionen auf RNZ-/EZ-Fragen geantwortet:

Peter Wesseky (FWE)

Peter Wessely, FWE Foto: Hüll

1. Was gibt es aus Ihrer Sicht (persönlich wie Ihrer Fraktion) zu den diesjährigen Haushaltsberatungen des Etats 2021 zu sagen?

Die Finanzen und der Haushalt sind geprägt von der Pandemie, verbunden mit vielen Unbekannten: wie entwickelt sich Corona, Impfungen, Mutanten, wie lange Lockdown, Hilfspakete müssen finanziert werden, Wirtschaft, Gewerbe vor Ort? Betriebsschließungen Handel, Handwerk? Das und noch weitere Faktoren werden Einfluss auf den städtischen Haushalt nehmen.

2. Bis Januar konnte man Änderungsanträge einbringen - welche haben Sie eingereicht?

Wir haben keine Anträge gestellt, da die grundsätzlichen Rahmenbedingungen bereits abgesteckt waren. Durch die Pandemie sind die weiteren Abläufe nicht vorherzusehen. Wir können darauf aber im "Tagesgeschäft" des Gemeinderats agieren.

3. Welche Gestaltungsspielräume sehen Sie und wie wollen Sie sie nutzen?

Es ist davon auszugehen dass es wenig Gestaltungsspielräume geben wird. Die begonnen Großprojekte wie der Abschluss des Feuerwehrgerätehaus-Baus, des Neubaus Kindergarten, die Sanierung des HSG, das Großprojekt Wasserversorgung bis 2025, die Arbeiten an dem maroden Kanalsystem, Straßensanierungen sowie die bestehenden Fixkosten wie etwa Personalausgaben sind primär zu finanzieren. Dabei gilt "must be" beim Finanzieren und nicht "nice to have"!

4. Wie weit haben Sie sich darüber schon mit den anderen Fraktionen abgestimmt?

keine Antwort

5. Und was erwarten Sie für die Zeit nach der Pandemie, was Eberbachs Haushalte 2022 sowie die der Folgejahre betrifft?

Siehe Antwort auf Frage 3 "Gestaltungsspielräume": Wir können alle nicht die Entwicklungen und Lösungen aus einer Glaskugel heraus lesen. Täglich ändern sich die Vorgaben. Erst wenn etwas ruhigeres Fahrwasser erreicht sein wird, können wir die Auswirkungen betrachten, die Folgen abschätzen und darauf reagieren.

6. Ist die mittel- und langfristige Finanzplanung aus den Vorjahren so noch haltbar?

Unserer Meinung nach sicherlich nicht, denn selbst die nähere Zukunft samt beeinflussender Faktoren ist nicht klar zu definieren. Generell gilt: Durch die Pandemie wurde eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst. Die Staatsverschuldung hat gewaltig zugenommen, wobei ich viele Maßnahmen der Bundesregierung für richtig erachte. Wir müssen alle den "Gürtel" enger schnallen, daher noch mal: Es gilt "must be" zu finanzieren und nicht "nice to have"! Ohne Pessimist zu sein: Ich hoffe, wir können das "must be" überhaupt finanzieren wie geplant! Die Verschuldung ist in den kommenden Jahren mehr denn je zu beobachten.

Rolf Schiek, SPD

Rolf Schieck, SPD Foto: Hüll

1. Was gibt es aus Ihrer Sicht (persönlich wie Ihrer Fraktion) zu den diesjährigen Haushaltsberatungen des Etats 2021 zu sagen?

Es ist dieses Jahr schwer. Und es ist auch für die Bevölkerung nicht gut, dass wir den Etat 2021 so verabschieden müssen. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass wir die Präsenzsitzung in der momentanen Situation nicht in die Länge ziehen wollen. Andererseits muss die Sitzung jetzt sein, sonst wäre die Stadt handlungsunfähig. Deswegen werden die Punkte dort zügig behandelt werden, und es wird nicht die gewohnten Haushaltsreden geben.

2. Bis Januar konnte man Änderungsanträge einbringen - welche haben Sie eingereicht?

Wir haben drei Änderungsanträge zu diesem Haushaltsplan gestellt.

1.) Statt 30 000 Euro für eine Leichtathletikanlage auszugeben, wollen wir diesen Betrag zur Planung eines Gesamtkonzeptes für das Sportgelände in der Au verwenden.

2.) Die im Frühjahr 2020 erhöhten Fördersätze für Jugend und Kultur wollen wir beibehalten.

3.) 15 000 Euro sollen fürs Anschaffen einer neuen Bestuhlung in Eberbachs Friedhofshalle eingestellt werden.

4.) 10 000 Euro sollen eingestellt werden zur Förderung von jeweils 1 000 Euro für Fotovoltaikanlagen. Die Beträge sollen Privatpersonen zu Gute kommen, die im Laufe des Jahres eine Fotovoltaikanlage am Dach installieren, die mindestens eine Größe von 5 KW leistet.

5.) Einstellen von 5 000 Euro für zwei weitere Geschwindigkeitsanzeiger.

6.) In Friedrichsdorf soll in der mittelfristigen Finanzplanung die Straßensanierung von 2023/2024 um ein Jahr nach 2022/2023 vorgezogen werden, vor allem die Straße im Mühlgrund und die Baumannstraße.

3. Welche Gestaltungsspielräume sehen Sie und wie wollen Sie sie nutzen?

Das ist aus unserer Sicht die einzige Gestaltungsmöglichkeit. Es ist auch unklar, was die Stadt alles ersetzt bekommen wird. Von uns kann keiner in die sprichwörtliche Glaskugel gucken. Der Spielraum ist zwar nicht schlecht, aber bleibt das so? Wir tun im Moment so, als sei alles in Ordnung. Wir reden auch übers Hallenbad. Es gibt Förderprogramme. Aber um da reinzukommen, braucht man Pläne bis Leistungsphase III. Da sind wir dran. Man wird sehen, ob die Regierung noch zu dem stehen wird, wenn die Zahlen durch sind.

4. Wie weit haben Sie sich darüber schon mit den anderen Fraktionen abgestimmt?

Keine Antwort

5. Und was erwarten Sie für die Zeit nach der Pandemie, was Eberbachs Haushalte 2022 sowie die der Folgejahre betrifft?

Keine Antwort

6. Ist die mittel- und langfristige Finanzplanung aus den Vorjahren so noch haltbar?

Keine Antwort

Michael Schütz (CDU)

Michael Schulz, CDU Foto: Hüll

1. Was gibt es aus Ihrer Sicht (persönlich wie Ihrer Fraktion) zu den diesjährigen Haushaltsberatungen des Etats 2021 zu sagen?

Wir wissen heute noch nicht sicher, ob sich die Steuereinnahmen aufgrund der Pandemie noch weiter negativ entwickeln und welche Hilfen Bund und Land final zur Verfügung stellen. Für die bereits beschlossenen Investitionen müssen Kredite aufgenommen und damit die Neuverschuldung erhöht werden. Gleich᠆zeitig ist es wichtig, weiter strategisch zu investieren, besonders in Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. Auch das Thema Hallenbad steht weiter auf der Agenda. Leider wird mittlerweile sowohl national als auch europaweit seriöses Haushalten bestraft und durch Umverteilung unseriöses Haushalten leider noch belohnt. Darüber muss man nachdenken und auch Konsequenzen ziehen.

2. Bis Januar konnte man Änderungsanträge einbringen - welche haben Sie eingereicht?

Alle unsere Ideen und Vorschläge konnten wir bereits in den entsprechenden Klausursitzungen einbringen und befinden sich schon im Haushalt, so dass keine weiteren Änderungsanträge mehr nötig waren.

3. Welche Gestaltungsspielräume sehen Sie und wie wollen Sie sie nutzen?

Die zusätzlichen Gestaltungsspielräume sind coronabedingt begrenzt. Grundsätzlich sind aber Investitionen in eine zukunftsfähige Infrastruktur unserer Stadt bzw. in Digitalisierung von höchster Priorität.

4. Wie weit haben Sie sich darüber schon mit den anderen Fraktionen abgestimmt?

Über Änderungsanträge wird in der nächsten Gemeinderatssitzung öffentlich diskutiert und dann demokratisch abgestimmt.

5. Und was erwarten Sie für die Zeit nach der Pandemie, was Eberbachs Haushalte 2022 sowie die der Folgejahre betrifft?

Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Wir müssen mit den dann vorhandenen Finanzmitteln effektiv wirtschaften und die Neuverschuldung in vertretbarem Rahmen halten. Trotzdem ist es sehr wichtig, Investitionen in die Infrastruktur umzusetzen und Eberbach für die Zukunft gut aufzustellen.

6. Ist die mittel- und langfristige Finanzplanung aus den Vorjahren so noch haltbar?

Es ist momentan zu früh, darüber eine seriöses Urteil zu fällen. Sie wird aber logischerweise an die aktuelle Situation mit den noch nicht absehbaren Folgen angepasst werden müssen.

Peter Stumpf (AGL)

Peter StumpfAGL Foto: Hüll

1. Was gibt es aus Ihrer Sicht (persönlich wie Ihrer Fraktion) zu den diesjährigen Haushaltsberatungen des Etats 2021 zu sagen?

Wir sehen es positiv, dass viel investiert werden soll, weil damit Investitionsstaus vergangener Jahre abgebaut werden können. Wir hoffen, dass diese Investitionen auch weitgehend umgesetzt werden können. Das finanzielle Polster mit rund 15 Millionen Euro Rücklagen zum 1.1.2021 gibt diese Investitionen her, Kredite müssten eigentlich keine aufgenommen werden. Sinnvollerweise nimmt aber die Stadt für die Projekte über die KFW Kredite auf, wo diese bei einem Zins von nahezu null Prozent noch einen Tilgungszuschuss gewährt. Das heißt: etwa zehn Prozent des Kredits müssen nicht zurückgezahlt werden, was eine Art Subventionierung der Maßnahme durch die KFW ist.

2. Bis Januar konnte man Änderungsanträge einbringen - welche haben Sie eingereicht?

Über die Anträge der Fraktionen soll in der Februarsitzung des Gemeinderats entschieden werden. Bezüglich unserer Anträge haben wir bisher noch keinen Kontakt mit den anderen Fraktionen aufgenommen, aber das war auch bisher nicht üblich. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Verwaltung die Anträge der Fraktionen mit ihrer Stellungnahme an alle GR weiterleiten, das wird rechtzeitig vor der nächsten GR Sitzung geschehen.

Wir haben sechs Anträge zum Haushalt gestellt:

1.) Die rund 55.000 Euro für die neu zu schaffende Stelle eines(r) Presse- und Medienbeauftragten sind zu streichen.

2.) 55.000 Euro sind für eine(n) Klimaschutzmanager(in) einzustellen.

3.) Die Planungskosten für eine die Leichtathletikanlage in der Au streichen, weil noch zu früh.

4.) Die 35.000 Euro zur Planung Einmündung Güterbahnhof-/Wilhelm-Blos-Straße (Kreisel) streichen, da zuvor schon die Fachbehörde davon abriet.

5.) 15.000 Euro für die Machbarkeitsstudie Steg über den Neckar streichen, weil auf absehbare Zeit dessen Bau nicht finanzierbar sein wird.

6.) Für Sofortmaßnahmen zur Sicherheit von Radfahrern und Radwegen 40.000 Euro einstellen, für das Ziel, ein Radwegenetz zu schaffen, weitere 10.000 Euro Planungskosten einstellen.

3. Welche Gestaltungsspielräume sehen Sie und wie wollen Sie sie nutzen?

Keine Antwort

4. Wie weit haben Sie sich darüber schon mit den anderen Fraktionen abgestimmt?

Keine Antwort

5. Und was erwarten Sie für die Zeit nach der Pandemie, was Eberbachs Haushalte 2022 sowie die der Folgejahre betrifft?

Aussagen dazu wären Kaffeesatzleserei. Wie sich die Finanzen des Staates und der Kommunen auf der Einnahmeseite entwickeln werden, hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B., wie lange die Pandemie noch andauert, ob in 2021 ein Wirtschaftswachstum und in welcher Höhe zu erwarten ist, und wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Dazu gibt es – was den Bund betrifft – Szenarien, aber keine verlässlichen Prognosen. Insofern können hierzu zur Zeit, was die Situation Eberbachs betrifft, noch keinerlei belastbare Aussagen gemacht werden. Auch wird von Seiten des Finanzministers ein Schuldenschnitt für Kommunen immer wieder erwogen. Ob dies kommt und inwiefern Eberbach davon profitieren könnte ist ebenso unklar.

6. Ist die mittel- und langfristige Finanzplanung aus den Vorjahren so noch haltbar?

Keine Antwort