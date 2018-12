Von Peter Bayer

Eberbach. "Irgendwie muss meine Unterschrift auf dem Bierdeckel gelandet sein. Aus der Nummer kam ich dann nicht mehr raus", beschreibt Gerd Neureuter, wie er zu den Hallodries der KG Kuckuck gekommen ist. 16 Jahre ist er seither dabei, erhält am 1. Januar den Großen Verdienstorden der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

Es war die letzte Sitzung der alten Garde, zu der auch sein Schwiegervater gehörte, die Neureuter Anfang 2003 im Publikum verfolgte. Ein Generationenwechsel stand bei den Hallodries an. Nach der Prunksitzung wurde in der Bar gefeiert, und am nächsten Tag gab es mit seinem Schwager Uli Schöpwinkel und eben Gerd Neureuter zwei neue Hallodries. "Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt", gibt der 53-Jährige zu. "Man darf nicht zu zart besaitet sein, wenn man zu uns kommt", hat er festgestellt.

Die Hallodries, das sind durchweg Männer, derzeit elf. Ihre Nummern zählen mit zu den Höhepunkten der alljährlichen Prunksitzungen. Erinnert sei nur an den Auftritt als Guards 2010 mit Jens Müller als Queen und Alexander Huck als Prinz Charles. Mit dieser Nummer brachten sie nicht nur das Publikum in der Stadthalle zum Lachen, sondern machten damit im Sommer sogar London unsicher.

Das Gepäck in den großen Pelzmützen, flogen sie in die englische Hauptstadt und waren bei strahlend blauem Himmel für eine Stunde die Touristenattraktion vor dem Buckingham Palace. "Wir wussten, dass es an diesem Tag keinen Wachwechsel gab", erklärt Neureuter. Nicht für die britischen Palastwache, dafür aber für die Eberbacher. "Wir hatten uns bei der britischen Botschaft angemeldet und die Erlaubnis eingeholt", erinnert er sich. Nachdem es hieß "es ist nirgends verboten, also ist es erlaubt", war der Weg frei für diesen ganz besonderen Auftritt, den die Hallodries in einem Fotobuch festgehalten haben.

Neureuter spielte einen der Guards. Es war in den 16 Jahren seine einzige männliche Rolle. In den anderen 15 Jahren übernahm er den weiblichen Part. "Die Frauenrolle gehört immer mir", sagt er. 2006 etwa war er Schneewittchen, das im gelben Kleid schlafend im Bettchen lag und vom Königssohn aufgeweckt werden sollte. "Warum wird es auf einmal so warm?", fragte sich Neureuter, als der Königssohn sich über das Schneewittchen beugte. Was war passiert. Der Prinz sollte an die Tür klopfen. Durch die dicken Brillengläser, die er trug, verschätzte er sich in der Entfernung und knallte mit dem Kopf gegen die Tür, dass er blutete. Die Hallodries mussten den restlichen Auftritt ohne eine der Hauptpersonen weiterspielen.

Von den Zuschauern hat keiner etwas gemerkt. Zu gut überspielte die Truppe, die über zehn Jahre unverändert ist, die Situation. Verletzungen gehören bei den Hallodries, deren Auftritte bei den drei Prunksitzungen nie vergleichbar sind, irgendwie dazu - ob Prellungen, Stauchungen oder Blutergüsse. "Wir sind Grobmotoriker", sagt Gerd Neureuter, dessen Knöchel eine Narbe ziert, die er sich auf einem Ausflug bei der gemeinsamen Flucht vor einer Kuhherde zugezogen hat.

Dass sie es aber auch anders können, zeigten sie 2013, als sie ihre "größte Herausforderung" meisterten und sich einen lange gehegten Wunsch erfüllten: elf Männer in Gardekostümen. "Wir sind als Garde durch den Saal auf die Bühne marschiert, damit hatte wirklich niemand gerechnet", erinnert sich Neureuter. "Der Auftritt musste unbedingt klappen." Dafür holten sie sich aus der Prinzengarde extra eine Trainerin, um den rund zehn Minuten langen Auftritt zu meistern. Wie ernst Neureuter und seine karnevalistischen Mitstreiter diesen Auftritt nahmen, zeigt, dass es statt einer Kiste Bier bei den Proben sonntagmorgens Handtuch und Wasserflasche gab.

"Man muss sich mit dem Karneval identifizieren können, das ist etwas komplett anderes", sagt der 53-jährige Geschäftsführer von krauth technology. Bei all dem, was Gerd Neureuter mit den Hallodries erlebt hat, schwebt ihm ein besonderer Auftritt vor: "Einmal eine stumme Nummer ohne Text und Musik". Schwer, aber bekanntlich ist ja nichts unmöglich. Das bewiesen sie 2017 mit ihrer Wikingernummer, für die sie eigens zwei Wikingerschiffe bauen mussten. Das mit den Wikingern war zehn Jahre lang der "running gag", sagt Neureuter. Auch weil sie die Nummer für nicht machbar hielten. Bis sie sie auf die Bühne brachten.

Zwar hat der 53-Jährige immer noch Lampenfieber, vor jedem Auftritt geht sein Puls hoch, doch genießt er es, wenn die Menge brüllt vor Lachen. "Künstler leben vom Applaus, wir sind für einen kleinen Zeitabschnitt im Jahr Künstler." Womit die Hallodries in der kommenden Kampagne die Zuschauer zum Lachen bringen wollen, wird noch nicht verraten.

Nur eines steht auch für 2019 fest: Die Frauenrolle gehört Gerd Neureuter.