Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Fast ist es ein historisches Datum, wenn das Eberbacher Freibad am Samstag, 14. Mai, eröffnet wird. Nach dem Krieg war es stets der 15. Mai, an dem die Eberbacher Badesaison startete. Am 15. September war dann regelmäßig Schluss. Die 1936 eröffnete Anlage in der Au hatte den Namen "Strandbad" bekommen. Gemeint war damit, dass deren Wiese direkt bis an den Neckar heranführt, den "Neckarstrand". Der eine oder andere jugendliche Badegast wagte denn auch einen Sprung ins trübe Nass. Besonders beliebt war das Anschwimmen von Schiffen, die die Mutigen bis zur Brücke hoch schleppten, bis sie dann wieder neckarabwärts zurück zum Freibad schwammen.

Früher, als noch alles ohne Reinigung und Filter in den Neckar floss, da hatten die Eberbacher ihr Badevergnügen nur in kleinen Flussbädern, bis eben 1936 das "Quellwasser-Schwimmbad" in der Au eröffnet wurde. Das hat auch einen entscheidenden Vorteil: Es ist einigermaßen sicher vor Hochwassern. Die früheren Bäder fielen alle den Urgewalten von Fluss und Bach zum Opfer.

Schwimmen und Planschen nur in Neckar und Itter war dereinst angesagt. Am Neckarufer lagen im 19. Jahrhundert etliche kleine private Badehäuschen, einige davon auch von heimischen Hoteliers betrieben. Das war ein exklusives Vergnügen für wenige, noch nicht für das Publikum. Doch dann hatte 1870 Sägewerksbesitzer Georg Deschner eine Geschäftsidee. Er nutzte die Itter nicht nur zum Antrieb seines Mühlrades, sondern baute auf eigene Rechnung ein kleines Bad in den Neckarzufluss. Das Holz für seine Freizeitanlage hatte er zur Genüge.

Von einem "Freibad" konnte noch nicht die Rede sein. Liegewiesen zum Sonnenbaden wie heute gab es schon gar nicht. Kleine Umkleidekabinen standen zur Verfügung, streng nach Geschlechtern getrennt. Dann gingen die Badegäste in geschlossene Hütten, die teils wie Pfahlbauten im Wasser standen, und tauchten in die stets kalte Itter ein.

Die Freude der Eberbacher blieb groß, obwohl ab 1877 Heinrich Koch beim Grünen Baum ein zweites Flussbad in den Neckar baute. Deschner erweiterte 1894 seine Anstalt nahe der Eisenbahnbrücke mit einer zusätzlichen Holzkonstruktion. Es gab fortan zwei Badehäuschen - und eine städtische Lizenz. Der Bürgerausschuss entschied nämlich, dass Deschners Bachbad als städtische Badeanstalt geführt werden durfte.

Mitte bis Ende der 1890er-Jahre und nicht für alle zugänglich gab es diese zwei privaten Badehäuschen am linken Neckarufer. Repro: Sammlung Joho/Hofmeyer

Doch dann zeigte sich wieder einmal, was die Naturgewalten auch in Eberbach anrichten können. 1906 riss ein Hochwasser der Itter die nassen Träume mit sich. Deschners beide Badehäuser wurden zerstört. Er hat sie nach dem Unglück nicht wieder aufgebaut. Jetzt war die Stadt in der Pflicht. Schließlich ging es auch um die Volksgesundheit. Zum Sommeranfang 1907, am 17. Juni, wurde die öffentliche "Städtische Badeanstalt" dem Publikum übergeben.

35 Meter lang und 10 Meter breit. Sie lag, auf Pontons vertäut, oberhalb der Brücke, am rechten Neckarufer. Ab 1933 wurde das Bad an der anderen Neckarseite festgemacht, jetzt in Höhe des Bootshauses der Rudergesellschaft RGE. Im neuen städtischen Bad achtete man streng auf die Trennung der Geschlechter. Es gab auch ein "Familienbad". Über einen kleinen Steg hatten die Badegäste Zutritt zu einem optisch geschlossenen Holzkomplex. Nur spärlich schickte die Sonne ein paar Strahlen rein. Ein schmaler Grünstreifen am Ufer ließ ein wenig Sonnenbaden zu.

Über Treppen konnten die Besucher im Innern der Gebäude bequem ins Wasser steigen. Selbst ein kleines Ein-Meter-Brett war eingebaut. Es gab je einen Abschnitt für Schwimmer und Nichtschwimmer plus drei Einzelbäder.

Nach jeder Badesaison zogen Schlepper die Badeanstalt in den Eberbacher Winterhafen. Am 9. April 1918 brannte dort das Bad bis auf das Eisengerüst ab. Ende Juli war es schon wiederaufgebaut und in Betrieb. Es kam später aber noch schlimmer. Die Städtische Badeanstalt im Neckar fand wie die Deschner’sche ein katastrophales Ende.

Am 5. Februar 1935 zerrte bei einem Hochwasser die Strömung im Hafen so sehr an den stählernen Sicherungsseilen, dass diese rissen und die gesamte Anlage neckarabwärts trieb.

Die Holzkonstruktion schwamm an Neckargemünd vorbei bis Heidelberg, wo sie an der Schleuse vollständig zerschellte. Dieses Drama beschleunigte auch die Entscheidung für ein Freibad mit sauberem Wasser.

Schon ein Jahr nach dem Unglück mit dem Neckarbad weihte Eberbach in der Au das Frische-Wasser-Bad ein. Ein richtiges 50-Meter-Becken mit Startblöcken für Wettkämpfe wurde gebaut. Das 1936 der Eberbacher Bevölkerung und ihren Gästen aus Nah und Fern übergebene Freibad macht - nach einer nicht nur technischen Renovierung in den 1970ern - seit inzwischen 86 Jahren Dienst für Sport, Gesundheit, Spaß und Vergnügen.

Info: Helmut Knapp, Eberbacher Geschichtsblatt 2007 – Das Eberbacher Freibad