Der Kreis beabsichtigt, die alte Straßenmeisterei in Eberbach zu sanieren. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Um die Zukunft des Straßenmeisterei-Stützpunkts im Eberbacher Einkaufszentrum am Neuen Weg Nord geht es am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags. Der Kreis schlägt die Erhaltung und Sanierung der Gebäude vor. Damit wären die Pläne des benachbarten Discounters Aldi, der für eine Erweiterung seiner Filiale ein Auge auf das Grundstück geworfen hatte, vom Tisch.

Ein Neubau an anderer Stelle würde den Rhein-Neckar-Kreis selbst dann deutlich teurer kommen, wenn die Einnahmen aus dem Verkauf des 2257 Quadratmeter großen Grundstücks im Einkaufszentrum gegengerechnet werden, steht in der Vorlage an den Ausschuss. Der Neubau wird auf 3,4 Millionen Euro geschätzt, die der Kreis alleine zu stemmen hätte. Die Sanierung der Straßenmeisterei im Neuen Weg mit einem gleichzeitigen Neubau der mehr als 50 Jahre alten Salzhalle im Ittertal käme auf zwei Millionen, von denen Bund und Land noch 660.000 Euro beisteuern würden.

Im Februar vertagte der Eberbacher Gemeinderat eine Änderung des Bebauungsplans. Anfang März haben sich Landrat Stefan Dallinger und Vertreter der Kreistagsfraktionen mit Bürgermeister Peter Reichert die Straßenmeisterei zwischen Aldi und Vögele angesehen. Stimmt der Kreisausschuss am Donnerstag der Aufnahme der Planung für die Sanierung zu, muss sich Aldi für die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche seines Markts von 1000 auf 1400 Quadratmeter, für die das Straßenmeisterei-Grundstück gekauft werden sollte, eine andere Lösung suchen. Wie es beim nahe gelegenen Lidl weitergeht, der ebenfalls gerne erweitern würde, ist noch offen.