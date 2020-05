Eberbach (fhs) Dem Ruf nach mehr Digitalisierung des öffentlichen Lebens folgt im Zuge der Corona-Pandemie Eberbachs Stadtverwaltung: Fürs Autokino-Programm kündigt das Rathaus nur auf seiner Internetseite das Programm an, was genau auf dem Festplatz in der Au beim geplanten Autokino und auf der Kleinkunstbühne dort geboten werde.

Unter einer Filmsynchronklappe mit der Aufschrift "Autokino plus" zwischen 20. und 28. Mai heißt es da zum Programm erst einmal "von Mittwoch, 20. Mai, bis Sonntag, 24. Mai", dass unter anderem die Filme "Das perfekte Geheimnis", die "Känguru-Chroniken", "Narziss und Goldmund", "Joker", "Es", "Knives Out" oder "Lindenberg - Mach Dein Ding" zu sehen sein werden, im Kinderprogramm "Shaun, das Schaf" "Paddington" oder "Feuerwehrmann Sam". Zudem gibt es Live-Aufritte des Comedian Ole Leman, der Eberbacher Kantoren, der Band "Gonzo’s Jam" sowie einen Jugendgottesdienst.

Der Besuch ist nur mit dem Auto möglich. Tickets können ausschließlich online hier gebucht werden. Der Link zum Ticket-Shop ist bei jedem Programmpunkt hinterlegt. Rückgabe und oder Umtausch sind ausgeschlossen. Pro Fahrzeug sind mindestens zwei Tickets zu buchen. Dies gilt auch, wenn nur eine Person im Fahrzeug sitzt. Maximal fünf Personen sind pro Fahrzeug erlaubt. Einzeltickets kosten je nach Vorführzeit unterschiedlich um 10.30/ 14.30 Uhr fünf Euro, 17.30 Uhr sechs Euro und 20.30/23 Uhr sieben Euro.

Rückfragen beantwortet die Stadtverwaltung Eberbach unter Telefon (06271 87.241 oder E-Mail: kultur@eberbach.de. Wie berichtet, hatte der Eberbacher Gemeinderat beschlossen, für 17.000 Euro einen Leinwandcontainer zu mieten und in der Au als Ersatz für das coronabedingt eingestelltes Kulturleben der Stadt wenigstens ein Autokino anzubieten.