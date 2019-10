Eberbach. (by) Am 20. Oktober ist es wieder so weit: Die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) veranstaltet den Eberbacher Apfeltag. In diesem Jahr ist es bereits der 33., und er soll - sofern das Wetter mitspielt - an den Erfolg im vergangenen Jahr mit einem Rekordbesuch anknüpfen. Damit dies gelingt, haben die Verantwortlichen der EWG die Voraussetzungen geschaffen und wieder ein interessantes Angebot für Einheimische wie Besucher zusammengestellt.

Im Bereich Friedrichstraße/Bahnhofstraße stellen verschiedene Autohäuser ihre Fahrzeuge aus. Vertreten sind die Autohäuser Lenz (Volkswagen/Audi), Ebert (Mercedes Benz/Skoda), Lessle (Ford), Hufnagel (Renault), Dillmann (Nissan) und Ralph Müller (Suzuki). Während sich die kleinen Besucher am Stand mit der Burglandschaft beschäftigen, können die Eltern sich derweil mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone der Reservistenkameradschaft stärken.

Ein Stück weiter Richtung Neckar auf dem Leopoldsplatz warten 80 Meter Apfelkuchen vom Café Viktoria auf die hungrigen Gäste, außerdem gibt es noch Holzofen-Apfelbrot und Flammkuchen. Wer’s deftiger mag, der lässt sich beim Eberbacher Sport Club den Rollbraten mit einem Glas Wein schmecken. Begehrt sind die erntefrischen Äpfel aus der Region im praktischen Fünf-Kilo-Beutel. Schnäppchenjäger werden sicher beim großen Flohmarkt im evangelischen Gemeindehaus fündig. Der ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, der Erlös geht ans Diakonische Werk. Zur Unterhaltung spielen die Gaiberger Musikanten.

Wer auf der Suche nach Wärme und Behaglichkeit im kommenden Winter ist, der kann bei der Kaminöfen-Ausstellung der Firma Rebscher im Bereich Kellereistraße/Thononplatz vorbeischauen. Zum Aufwärmen von innen gibt’s Steaks vom Schwenkgrill der Metzgerei Zorn oder Döner der Familie Cakmak, für Naschkatzen gibt’s hausgemachte Pralinen.

Apfelsaft von erntefrischen Äpfeln aus Eberbach und Umgebung direkt aus der großen Presse gibt’s auf dem Alten Markt. Die Bewirtung erfolgt durch die Gastronomen am Platz.

In der Bahnhofstraße laden die verkaufsoffenen Geschäfte in der Zeit von 12.30 bis 17.30 Uhr mit ihren Verkaufs- und Informationsständen zum Bummeln und mehr ein. Am Stand der Familie Rupp gibt es alte hiesige Apfelsorten, selbst gemachte Gelees und Brände. Die Imkerei Hermann verkauft Honig, daneben gibt’s Käse aus der Kirchenkäserei Sindolsheim und Kartoffel-Spezialitäten von der "Knolle-Company". Crêpes gibt es in allen Variationen von süß bis deftig, ebenso frisch zubereitete Donuts. Beim Schuhhaus Fritz Karl gibt es einen Infostand von Pinvisit, die App soll zum Apfeltag aktiv sein.

In der Unteren Badstraße hat "et tibi" einen Verkaufsstand. Im Bereich Hauptstraße/Brunnengasse sind die Riverside Gospel-Singers neben dem Bauzaun gegenüber der Kirche mit Bewirtung und einem Infostand vertreten. Bei Barbaras Beauty Boutique gibt es eine Bar, der Erlös aus dem Getränkeverkauf kommt der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" zugute. Dazu gibt es Sonderangebote und ein Glücksrad.

Auf dem Neuen Markt ist an diesem Tag einiges geboten. Eberbacher Handwerksbetriebe und Dienstleister präsentieren sich mit Informations- und Ausstellungsständen. Vertreten sind BiNe Heizung-Sanitär, Schwing Fensterbau, Schreinerei Tim Wäsch, Müller Dachbau, Stadtwerke Eberbach und die AOK. Brands4sports ist mit einer Bike-Ausstellung dabei, die AVR mit einem Infostand zur Bio-Energie-Tonne und Asteelflash Eberbach informiert über Ausbildungsplätze. Zur Unterhaltung spielt das Duo "Sunny side up". Die Bewirtung übernimmt die Jugend des Eberbacher Sport Clubs mit Getränken, Currywurst und Pommes. Auch Benne Ü ist wieder mit einem Kinder-Trampolin dabei und unterhält die Kinder. Dazu gibt es einen Foodtruck.

Auf dem Bahnhofsplatz präsentiert das TUI ReiseCenter Eberbach spannende Aktionen und trendige Unterhaltung für Klein und Groß. CG Music (Christian Gerbig) präsentiert alle Möglichkeiten der Event-Beschallung und Beleuchtung. Die Band "Living Room" spielt Akustik Rock.

Am Lindenplatz schließlich steht das Kinder-Karussell, die musikalische Unterhaltung haben die "Eberbach Ol’ Stars" übernommen.

Dazu gibt es in den Straßen der Eberbacher Innenstadt viele Spezialitäten sowie Verkaufs- und Informationsstände. Die Eberbacher Gastronomie bietet in vielen Gaststätten und auf den Straßen der Altstadt Spezialitäten rund um den Apfel und einen kinderfreundlichen Mittagstisch.

Autofahrer sollten beachten, dass die Verkehrsführung in der Innenstadt an diesem Tag von 6 bis 19 Uhr geändert ist. Die Friedrichstraße und die Bahnhofstraße sind gesperrt, die Zufahrt zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße.

Bereits am Samstag findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Lindenplatz der Kindernachmittag mit speziellen, nur für den Apfeltag damals gemachten Spielen statt. Jedes Kind erhält bei Teilnahme ein kleines Geschenk, und wer eine Runde auf dem Bobby-Car-Parcours bewältigt, bekommt einen frischen Bio-Apfel.