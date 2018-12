Eberbach. (cum) Der Rosenturm, der als Adventskerze leuchtet, war wohl eins der meistfotografierten Motive der Vorweihnachtszeit in Eberbach. "Lob an die Imakomm-Gruppe, die Aktion mit der Kerze kommt sehr gut an", sagte Michael Schulz (CDU) in der Gemeinderatssitzung vor Weihnachten.

Nur gab es schon zwei Tage nach der Premiere am Eberbacher Weihnachtsmarkt technische Probleme: Die "Flamme" der Kerze ist ein Stück Stoff, das von einem Gebläse aufrecht gehalten und mit Lampen ausgeleuchtet wird. Im Wind riss der Reißverschluss, mit dem die Stoffflamme am Gebläse befestigt ist. Die Kerze blieb aus, zwei Stoffsäcke wurden nachbestellt. Dann regnete es ins Gebläse.

Für kurze Zeit brannte die Kerze dann wieder, nun ist sie wieder aus, weil der Stoff erneut gerissen ist. "Für nächstes Jahr müssen wir uns was anderes, robusteres überlegen", sagte Bürgermeister Peter Reichert. In Überlegung sei ein stabiles Metallgestell mit Lichterketten. Andere Ideen seien ebenfalls willkommen. Rainer Hofmeyer, Ideengeber für die Kerze, hat seine Fühler auch schon in eine andere Richtung ausgestreckt: Er überlegt, ob sich mit der in Materialtechnik spezialisierten Bootswerft Empacher eine stabilere Lösung für die Rosenturm-Kerze finden lässt.