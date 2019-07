Nicht ganz so bekannt wie die am Bahnhofsvorplatz ist die E-Ladesäule beim Parkhaus Rosenturmquartier. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Nun haben auch die Stadt und de Stadtwerke jeweils ein Elektroauto in ihrem Fuhrpark. Am Montag fand an der E-Ladesäule auf dem Bahnhofsvorplatz die symbolische Übergabe der beiden Fahrzeuge vom Autohaus Renault Hufnagel an die Vertreter von Stadt und Stadtwerken statt.

Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um Renault Kangoos, allerdings in unterschiedlicher Ausführung, jeweils den Bedürfnissen der Nutzer angepasst. Während den städtischen Mitarbeitern ein Fünfsitzer zur Verfügung steht, haben die Stadtwerke einen Zweisitzer mit mehr Ladefläche, weil damit auch Material transportiert werden muss.

Die Elektroautos wurden jeweils für vier Jahre geleast. Die Kosten betragen für das Fahrzeug der Stadt - inklusive Batteriemiete und Umsatzsteuer - knapp 20.000 Euro, erläuterte Marco Bräutigam, unter anderem Betreuer E-Mobilität bei der Stadt. Eingerechnet sei der Umweltbonus in Höhe von 3000 Euro.

Die symbolische Übergabe der beiden Elektroautos vom Autohaus Gerhard Hufnagel an die Stadt Eberbach: (v.l.) Bürgermeister Peter Reichert, Gregor Hufnagel und Thomas Lauer von Renault Hufnagel, Stadtwerkeleiter Günter Haag, Sachbearbeiter Marco Bräutigam und Michael Sigmund von den Stadtwerken. Foto: Peter Bayer

Bereits vor drei Jahren wurde vom Bauamt ein Hybrid-Fahrzeug beschafft, das Ressort Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) hat für den internen Gebrauch vier Elektrofahrräder für den Dienstgebrauch angeschafft. Die beiden Elektroautos seien nun der nächste Schritt, so Bürgermeister Peter Reichert. In der Stadt sei ein Elektroauto durchaus sinnvoll. "Die Leistung reicht für die täglichen Fahrten aus", so Reichert. Aufgeladen wird nachts.

Lässt man die Ökobilanz und die geringere Reichweite außer Acht, hat das Elektroauto ab dem Zeitpunkt an dem es losfährt, nur Vorteile. Während ein vergleichbarer Benziner pro 100 Kilometer zwischen 120 und 160 Gramm CO2 ausstößt, fährt das E-Auto klimaneutral. Die "Tankfüllung" ist günstiger, liegt für 100 Kilometer bei rund 4,50 Euro, etwa der Hälfte dessen, was ein sparsames Dieselfahrzeug verbraucht. Zudem sind die Wartungskosten niedriger.

Der Fünfsitzer der Stadt ersetzt den VW Caddy des Hauptamts, der an den Bauhof abgegeben wurde, informierte Bräutigam. Er sei hauptsächlich für den Personentransport vorgesehen, eventuell noch zum Materialtransport für den Hausmeister oder für die Mitarbeiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation, etwa beim Kuckucksmarkt. Das Fahrzeug werde unter den Mitarbeitern der einzelnen Ressorts getauscht, je nach Bedarf. Bisher sei die Resonanz gut.

Die Autos erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern, beschleunigen mit nur 60 PS durch ihr hohes Drehmoment aber "wie ein Porsche". Die Reichweite der beiden Elektroautos liege, so Gregor Hufnagel, bei 330 Kilometern, im Realbetrieb wohl eher so zwischen 200 und 250 Kilometer. Der Verbrauch liegt nach Herstellerangaben bei 15,2 kWh auf 100 Kilometer.

Getankt werden die beiden Fahrzeuge übrigens nicht an den kostenlosen E-Ladesäulen am Bahnhofsvorplatz bzw. beim Parkhaus am Rosenturmquartier. Das neue städtische E-Auto wird in der Dienstwagengarage der Stadt aufgeladen, das der Stadtwerke aus einer Fotovoltaikanlage bei den Stadtwerken.

Die beiden öffentlichen Ladesäulen am Bahnhofsvorplatz werden inzwischen rege genutzt, nicht nur von Einheimischen, so Marco Bräutigam. Seit der Aufstellung Ende November flossen von hier 4000 Kilowattstunden Ökostrom von Wasserkraftwerken aus dem alpinen Raum in Elektroautos - kostenlos übrigens. Das entspricht dem Jahresverbrauch eines Haushalts.

Auch Gregor Hufnagel hat durch den Umweltbonus im letzten halben Jahr eine verstärkte Nachfrage nach Elektroautos registriert. "Es gibt Privatkunden, die beziehen ihren Strom aus der Fotovoltaikanlage auf ihrem Carport", ergänzt Thomas Lauer. Dass in Zukunft nur noch Elektroautos über die Straßen rollen, glaubt aber keiner. "Es wird in der Zukunft einen Mix geben", ist Lauer, wie auch Peter Reichert, überzeugt.

"Wir probieren das Auto jetzt die vier Jahre aus, dann sehen wir weiter", sagt Bräutigam. Mit Blick in die nahe Zukunft seien unmittelbar keine weiteren kostenlosen E-Ladesäulen geplant. In dem Zusammenhang moniert er den Umstand, dass die beiden Ladeplätze vermehrt an Feiertagen und Wochenenden durch Benziner blockiert würden. Das sei besonders ärgerlich da die Fahrer der Elektroautos via App auf die angeblich freie Ladesäule gelotst werden und dann nicht auftanken können.