Eberbach. (MD) Auf dem Gelände der früheren "Abeggsbank" im Parallelweg wird derzeit gerade ein Baufeld ausgehoben. Dort soll ein Wohnhaus entstehen.

Die "Abeggsbank" hat Tradition. Der Name der Aussichtsplattform geht auf einen Lehrer Abegg zurück. Wie der Ehrenvorsitzende des Bürger- und Heimatvereins (BHV), Günter Lipski auf Nachfrage mitteilte, bekam Abegg das Grundstück wohl geschenkt. Von wem, ist unklar. Als Abegg nach Karlsruhe zog, verschenkte er das steile Gelände an den 1871 gegründeten damaligen Verschönerungsverein. Dieser wollte laut seinen Annalen "u.a. mit Waldanlagen, Ruhebänken und Aussichtspunkten" den sich anbahnenden Fremdenverkehr fördern. Damals war der Parallelweg noch nicht bebaut. Der Platz eignete sich besonders als Ruhe- und Aussichtspunkt und wurde entsprechend hergerichtet.

Lipski konnte bei seinen Recherchen allerdings nicht herausfinden, wann der Platz dem Verein geschenkt wurde. Er vermutet, dass dies bereits kurz nach der Gründung war. Schmunzelnd merkt er an, dass ihm "inzwischen alt gewordene Eberbacher Männer" lächelnd erzählt hätten, das die Abeggsbank der letzte Ruheplatz mit Tischen und Bänken gewesen sei, bevor es in den Wald ging. Die Stelle sei besonders bei "jungverliebten Pärchen" sehr gefragt gewesen.

Lipski selbst hat auch eine "besondere Erinnerung" an die Stelle. Denn nach seiner Trauung 1981 sei das Paar mit zwei Trauzeugen dorthin gefahren und habe mit Sekt auf die gemeinsame Zukunft angestoßen. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte nahm der BHV dort immer wieder Säuberungs- und Erhaltungsaktionen vor. Schulen, Wiesensträßler, THW und Handballer halfen dabei.

Viele Jahre kümmerte sich auch Rentner Gustav Stumpf um das Areal. Durch die zunehmende Bebauung des Parallelwegs habe die Bedeutung des Aussichtspunkts abgenommen, weiß Lipski. Der BHV entschied daher in der Generalversammlung 1999, das Grundstück zu verkaufen. "Das erwies sich als gar nicht so einfach, weil es sehr steil und felsig ist und der Lärmpegel von Bahn und Bundesstraße manchen Interessenten abschreckte", heißt es dazu im Protokoll. Im Februar 2002 fand sich doch ein Käufer. Der war seinerzeit Schiffmann und wollte nach Eintritt in den Ruhestand dort bauen und aufs Wasser schauen. Das klappte allerdings nicht. Vor drei Jahren wurde das Grundstück erneut veräußert. Und nun wird‘s Ernst mit der Bebauung, eine tolle Aussicht aufs Neckartal ist den künftigen Bewohnern garantiert.