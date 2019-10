Nördlich des Kirchels, oberhalb von Rockenau liegt die mögliche Windkraftzone auf dem Hebert. Die Stadt will wieder Investoren suchen, die Interesse am Bau von Windrädern haben. Der Planungsausschuss der Metropolregion Rhein-Neckar sieht die Fläche nicht mehr als vorrangig an und will sie verkleinern. Karte: Stadtverwaltung Eberbach