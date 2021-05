Eberbach. (me) Die Stadtförsterei bringt das Wildtiergehege im Holdergrund in Schuss. Zum einen werden absterbende Eschen auf dem Weg zum und rund um das Gehege gefällt. Zum anderen soll der Zaun ums Wildschweingehege "wolfssicher" gemacht werden. Wegen der Baumfällarbeiten kann der Weg vom Waldparkplatz an der Alten Dielbacher Straße über den Totenweg zu den Rot- und Schwarzwildgehegen vom heutigen Donnerstag an bis voraussichtlich Freitag, 21. Mai, nicht wie üblich genutzt werden. Auch bei einer Umgehung über die Holdergrundseite müssen kleinere Umwege über die Alte Steige in Kauf genommen werden, wenn man den Grillplatz am Wildschweingehege besuchen möchte. Waldbesucher sollten örtliche Sperrungen beachten, um nicht in den Gefahrenbereich von fallenden Bäumen und Arbeitsmaschinen zu geraten. Die Stadtförsterei will sich bemühen, den Zugang über den Totenweg an Wochenenden zu ermöglichen.

Diesen Winter sind laut der Försterei mehrere Bäume unter der Last des Schnees zusammengebrochen und über den Zaun des Wildschweingeheges gefallen. Etliche Wildschweine hatten das schnell bemerkt und sich damals in die Freiheit des Waldes abgesetzt. Deshalb werden während der Arbeiten auch gleich die Zäune instandgesetzt. Dabei sollen sie wegen des inzwischen wohl sesshaft gewordenen Odenwald-Wolfs zumindest in Teilen schon wolfssicher gemacht werden. Der Wolf mit der Bezeichnung GW1832m hatte zuletzt im April bei Schöllenbach und Hesseneck Heidschnucken und eine Hirschkuh gerissen. Wölfe legen meist nachts Strecken von gut und gerne 70 Kilometern zurück.