Von Jana Schnetz

Eberbach. Der erste Griff am Morgen geht zum Handy. Nataliya Hempel liest die Nachrichten zum Krieg in ihrem Heimatland. Nie hätte sie gedacht, dass es einmal soweit kommen würde. Politik und Nachrichten hatten sie vorher kaum interessiert. Dass Wladimir Putin über Nacht die Ukraine bombardierte, erfuhr sie frühmorgens auf dem Weg zu einem Termin nach Leimen. "Ich war sprachlos. Niemand kann das verstehen", sagt sie. In den Folgetagen konnte sie sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren.

Der erste Telefonanruf der Migrationsberaterin ging nicht an die Familie, die noch teilweise in der Ukraine lebt, sondern an eine Freundin in Moskau. "Sie war schockiert, genau wie ich und hat mir gesagt, sie schämt sich für das, was Putin getan hat." Anfangs hoffte Hempel, dass Russland es bei militärischen Zielen in der Ostukraine belassen wird. "Das war von Anfang an eine Lüge", stellt sie fest.

Sie zeigt die Nachrichtenseite auf ihrem Handy. Ganz oben stehen russische Nachrichtenmedien, dann erst kommt die ukrainische Berichterstattung. Sie sucht eine der Schlagzeilen mit denen Russland ihre Sicht der Dinge verkündet und liest vor: "Ukraine greift Charkiw an". Hempel kann ihren Ärger kaum verbergen: "Also bombardiert die Ukraine sich selbst? Wenn man das liest, dann sind die Russen gar nicht in unserem Land. Seit acht Jahren geht das schon so. Das ist alles Propaganda".

Zu dieser Propaganda gehört auch, dass Kritik an russischen Streitkräften verboten ist. Wer gegenteilige Äußerungen verbreitet und von einem Krieg spricht, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe, erklärt Hempel. Die Drohung zeigt Wirkung: Mit ihrer Freundin aus Moskau kommunizierte Hempel bisher über die Nachrichtendienste Whatsapp und Viber. Zuletzt habe ihre Freundin mitgeteilt, nicht mehr schreiben zu wollen. Sie hat Angst, abgehört zu werden. Ihre Söhne schickte die Mutter in die Türkei, weil sie nicht will, dass sie für Russland kämpfen müssen.

Hempel arbeitet in Eberbach als Migrationsberaterin im Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung. Zu ihr kommen Syrer, Türken, Kasachen, Russen. Die meisten Migranten aber, so sagt Hempel, wollen sich nicht zum Krieg in der Ukraine äußern. Nur ein russischstämmiger Syrer erkundigte sich bei Hempel. Viele andere winken bei diesem Thema ab. "Ich glaube, für sie ist es zu weit weg."

Maria Lebed ist als einzige gesprächsbereit. Die 80-Jährige ist in einer deutschen Siedlung in Kasachstan aufgewachsen und seit 25 Jahren in Deutschland. "Krieg ist schlimm, war schlimm und wird auch immer schlimm sein", so viel steht für Lebed fest. Sie macht sich Sorgen, um die Menschen in Russland und in der Ukraine, politisch bewerten will sie das aber nicht.

Beide empfinden Putins Angriffskrieg umso schlimmer, weil sie Nachbarn sind. Russland und die Ukraine pflegen auf beiden Seiten Freundschaften, auf beiden Seiten gibt es Familienbande. Hempels Muttersprache ist Russisch. Bisher habe Putin nur erreicht, dass die Ukrainer enger zusammenstehen. "Dieser Hass wird stärker, je länger der Krieg dauert", sagt Hempel. Das belastet die ursprünglich guten Beziehungen. Viele ihrer Freunde waren prorussisch, jetzt sind sie stolz, Ukrainer zu sein.

Hempel ist in der Nähe von Kiew in der Stadt Winniza aufgewachsen. Ihr Neffe und ihr Bruder kämpfen in der Armee. Kürzlich griffen russische Truppen den dortigen Flughafen an. Wie ihr Bruder berichtete, sei alles zerstört. Kontakt zu anderen Männern konnte er bisher nicht herstellen.

Wie lange der Krieg noch dauern könnte, weiß Hempel nicht. Das Atomwaffenabkommen hat Russland 2014 gebrochen. Die Nato hätte früher handeln sollen, aber das lasse sich im Nachhinein immer sagen, sagt sie schulterzuckend. Unisono sagen Maria Lebed und Nataliya Hempel, "dass dieser Krieg mit diesen Waffen keine fünf Jahre dauern kann." In ein paar Monaten wäre alles vernichtet, wenn beide Seiten ernst machen. Hempel hofft daher, dass endlich Verhandlungen aufgenommen werden und sie ihre Forderungen auf Papier vorlegen. Russland und die Ukraine müssen einen Kompromiss finden. "Die Menschen wollen keinen Krieg", so die beiden Frauen übereinstimmend.