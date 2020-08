Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Dunkel war’s, der Mond schien helle – sehr hell, und das war gut so. Es war die Nacht vom 14. auf 15. August 2019, der "Turmtreff" bei Vollmond mit Förster Hubert Richter auf dem Ohrsberg ein großartiges Erlebnis, man redet noch ein Weilchen, der Abstieg im Dunkeln dauert. Es ist ziemlich genau halb elf, als mein Auto im zulässigen Tempo um die runde Ecke an der Tankstelle in die Wilhelm-Blos-Straße biegt. Das Etwas im Lichtkegel der Straßenlaterne: ein Erdklumpen? Auch wenn’s ein Stein wäre: kein Hindernis, irgendwas lässt mich trotzdem anhalten, kurz danach steigt ein Mann aus seinem Auto. Das Etwas: eine winzige Katze, sie passt in eine Hand. Wie kommt die hierher? Laufen kann sie nicht, sie ist noch blind (wie sich später herausstellt: auch taub), die Augen sind eitrig verklebt. Es kommt vor, dass Katzenmütter ein Junges verstoßen, aber sie legen es nicht mitten auf der Straße ab.

Die Fenster ringsum sind dunkel, es ist zu spät, um irgendwo zu klingeln. Während Autos vorbeirauschen, erzählt der Mann von seinen Hunden, er kann das Kätzchen nicht mitnehmen. Und bei uns sind drei ausgewachsene Tierheim-Kater, eigentlich schon einer über dem Limit. Die haben sich grade halbwegs eingewöhnt. Noch ein Tier würde uns alle überfordern, zeitlich, logistisch, übers Geld reden wir nicht.

Als sie vor einem Jahr von der Straße aufgelesen wurde, war diese Handvoll Katze mehr tot als lebendig. Fotos: Murr-Brück

Das Kleine einfach an den Straßenrand legen? Dort würde es langsam verhungern, verdursten und, ja, auch erfrieren, trotz August-Hitze. Junge Katzen können ihre Temperatur noch nicht selbst regulieren, sie brauchen die Wärme der Mutter, der warme Asphalt war gleichzeitig lebensgefährlich und lebensrettend. Jetzt ging es darum, das Kleine über die Nacht zu bringen, mit Wärme und einer Mischung aus Sahne und etwas Quark und einer Prise Zucker.

Ein Glück, dass es einen abgeschirmten Raum gibt, noch wissen die Stiefbrüder nichts vom Familienzuwachs, der den provisorischen Namen Murphy III. bekommt. Um es vorwegzunehmen: Sie konnten den Kleinen auch später nicht ausstehen. Womit das Ende vorweggenommen ist: lange war Murphy III. nur auf Vorbehalt da. Bis der Katzenschnupfen auskuriert ist, das Kleine allein fressen kann; tja, und wer nimmt eine taube Katze?

"Hand-Aufzucht ist nicht unproblematisch", hatte mir eine Bekannte, gelernte Tierärztin gesagt. Rein medizinisch kriegt man das hin, aber ein Kitten sollte am besten zwölf Wochen bei der Mutter bleiben. Also alle zwei bis drei Stunden füttern, Wärmflasche aufs Schaffell und Bauchmassage für die Verdauung. Der Winzling kann kaum tapsen, kapiert aber sofort, wofür der Blumenuntersetzer mit dem Sand da ist. Die Infektion heilt aus, als sich die Anzeichen mehren, dass er wahrscheinlich sogar das Gras wachsen hört, hat er sich unsere Herzen längst gekrallt.

Die Abneigung der Großen ignoriert er nicht einmal, für ihn gehört das offenbar zum Spiel. Als erster kapituliert Franz-Ferdinand, ein schwerer Fehler, übertragbar durchaus auf menschliches Verhalten. Wer nett ist, kriegt eins auf die Nuss. Der rote Leo (Leopold Bloom) schlägt zurück, steht aber als Sparringspartner zur Verfügung, richtig respektiert wird nur das grantige Séamusle. Aber wie es aussieht, wird er den auch noch katholisch machen.

Nur noch eine Frage der Zeit, bis Murphy III. am Ziel ist: Chef des Hauses und Gartens. Mäuse fangen hat er schnell gelernt, eine Ratte war auch schon auf der Strecke. Nur eines bleibt offenbar: die Sehnsucht nach der Mutter: Sobald er meine Hand erwischt, fängt er an zu nuckeln.