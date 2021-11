Eberbach. (fhs) Es bleibt in der Dunkelziffer hängen: die Antwort auf die Frage, wie oft schon Personalknappheit in den Eberbacher Kindergärten durch Erkrankung von Erziehern herrschte und berufstätige Eltern deswegen ihre Kinder nicht zur Betreuung abgeben konnten. Eine Umfrage unter den Einrichtungen ergab, dass es mitunter derartige Schwierigkeiten gegeben habe. Bislang habe man aber immer eine Lösung gefunden.

"Es ist immer schwierig", räumt Evi Kainz ein, die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Maria. "Diese Woche fehlen gleich drei auf einmal, aber ich hatte auch schon Wochen mit sechs erkrankten Kolleginnen".

Um solchen Ausnahmesituationen vorzubeugen, bitten die Erzieherinnen die Eltern generell, dass sie gerade in den bekannten Erkältungsmonaten ihre Kinder auch schon mit einem leichten Schnupfen lieber mal einen Tag daheim lassen, um dem vorzubeugen, dass sie bei einem wirklichen Infekt nicht weiter Kinder und vor allem die Erzieherinnen mit anstecken. Für die vier Kindergarten- und eine Krippengruppe stehen in St. Maria 16 Personen auf der Personalliste.

Wo man früher bei Ausfall von Betreuerinnen schon mal Kinder in eine andere Gruppe schicken und diese zeitweise vergrößern konnte, ist dies coronabedingt nicht mehr möglich. Sollte einmal nicht mehr ausreichend Personal zur Verfügung stehen, um eine Gruppe weiter zu begleiten, habe man auch schon mal die Eltern gebeten, die Kinder zu Hause zu betreuen, eventuell mit Hilfe von den Großeltern oder anderen Vertrauenspersonen, sollten Mutter rund Vater sich in der Arbeit nicht freinehmen können. Darüber, wie oft so etwas bislang vorgekommen ist, gibt es keine zentrale Statistik. Die Stadtverwaltung wird nicht informiert, wenn Erzieher krank sind, sondern nur, wenn es Kürzungen oder Schließungen gibt.

So kann Robin Uhrig vom Sachgebiet Schulen, Sport und Kinderbetreuung auch nicht in Personalfragen handeln, da die Stadt nicht Träger dieser Einrichtungen ist. In der Coronapandemie sei es aber möglich, den Betreuungsschlüssel zu unterschreiten.

Für den Kindergarten Regenbogen freut sich Ute Weber, mitteilen zu können, dass sie wegen Erkältungskrankheiten der Erzieherinnen keine Einschränkung des Angebotes machen müsse. Weber: "In unserer Einrichtung befinden sich vier Gruppen mit 72 Kindern. Sie werden von zwölf pädagogischen Fachkräften betreut. Im Moment können wir den Eltern das Betreuungsangebot von 7 bis 15 Uhr anbieten."

Und auch im Kindergarten Arche Noah heißt es, dass sich die Situation meistern lasse. Für die vier Gruppen stehen zwölf Erzieherinnen auf dem Plan, und etwa vor drei Wochen hatte die Einrichtung tatsächlich Schwierigkeiten, die Betreuung zu stemmen.

Aber wie gesagt – wenn einzelne Eltern wegen daheim bleibender Kinder an ihrem Arbeitsplatz fehlen und dort Ausgleichslösungen gefunden werden müssen, ist dies einerseits arbeitsrechtlich durch die möglichen Fehltage wegen der Kinder abgesichert, lässt sich aber wegen der Einzelfälle nicht in einem Gesamtüberblick etwa für diesen Herbst als Zahl für die Stadt Eberbach ermitteln.