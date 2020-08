Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach/Hirschhorn. Menschen im Orbit: reißt keinen mehr vom Hocker, mit dem Smartphone haben wir die ganze Welt in der Tasche und können live zuschauen, wie das smarte Home grade geknackt wird. Aber keine Erfindung hält uns die Wespen vom Leib, buchstäblich. Der Eberbacher Allgemeinmediziner Franz-Karl Baur registriert in diesem Sommer "wirklich sehr viele" Patienten, die mit den Folgen eines Wespenstichs in seine Praxis kommen: "außergewöhnlich viele", sagt er, zwei bis vier täglicher Durchschnitt, manchmal sind es bis zu fünf am Tag .

Auch sein Kollege in Hirschhorn, Dr. Tobias Freund, findet die Lage auffällig. Noch nie habe er so viele infizierte Insektenstiche behandelt wie in den letzten Wochen.

Schmerzen, Schwellung nach dem Stich sind normal. Doch Wespen sind Aasfresser und können auch Krankheitserreger übertragen. Wenn sich nach anfänglich normalem Verlauf nach ein bis zwei Tagen die Schwellung in der Länge stark ausbreitet, rot und heiß wird, sollte man unverzüglich zum Arzt: auch durch Kratzen können Bakterien in die Blutbahn geraten; eine Behandlung mit Antibiotika ist häufig geboten.

Sofort den Krankenwagen rufen sollte, wer allergisch auf das Wespengift reagiert, auch diese Fälle seien in diesem Sommer häufiger. Dr. Freund: "Die Schwellung wird schnell massiv, breitet sich über einen großen Bereich aus, es kann auch zu Kreislaufproblemen oder Atemnot kommen."

Grundsätzlich ist ein Wespenstich aber nicht giftiger als der einer Biene. Tut weh (offenbar nicht jedem gleich), der Bereich um die Einstichstelle schwillt an und juckt. Wie gegen die Biester selbst, lässt sich dagegen ursächlich nicht viel tun.

"Kühlen", lautet die ärztliche Empfehlung, mit allem, was grade zur Hand ist. Zu Hause hat man idealerweise eine Gelkompresse im Tiefkühlfach, ein Kühlelement oder wenigstens Eiswürfel. Direkt auf die Haut legen sollte man die alle aber nicht, die Kälte könnte die Haut regelrecht verbrennen. Also in einen Waschhandschuh stecken oder mit einem Tuch umwickeln. Auch Umschläge mit kaltem Wasser helfen. Unterwegs kann man sich notfalls mit kalten Getränkedosen behelfen. Direkte dosierte Hitze als Erstmaßnahme unmittelbar nach dem Stich könne die unangenehmen Folgen vermindern, sagt Dr. Freund; die so genannten "Stichheiler" sind handlich und werden auch nicht zu heiß.

Auch in die Eberbacher Bahnhofs-Apotheke kommen auffallend viele Wespen-Opfer mit Rezepten für ein Antibiotikum. Gegen den Juckreiz gibt es Salbe, alternativ auch mit Cortison gegen die Entzündungsreaktion und Schmerz. In der hauseigenen Manufaktur wird "nach Geheimrezept" eine Salbe hergestellt, die kühlt und leicht betäubend wirkt. Name: "Juckteufel".

Hintergrund > Kälte: Die Blutgefäße ziehen sich zusammen, dadurch verteilt sich das Gift nicht so schnell, das Gewebe schwillt weniger an; Kälte wirkt lokal auch leicht betäubend. Bei der Anwendung von Eis muss die Haut mit einem Tuch geschützt werden. Bei Quark soll das Kasein eine entzündungshemmende [+] Lesen Sie mehr > Kälte: Die Blutgefäße ziehen sich zusammen, dadurch verteilt sich das Gift nicht so schnell, das Gewebe schwillt weniger an; Kälte wirkt lokal auch leicht betäubend. Bei der Anwendung von Eis muss die Haut mit einem Tuch geschützt werden. Bei Quark soll das Kasein eine entzündungshemmende Wirkung haben. Diese Wirkung wird auch dem Saft von Zwiebel, Knoblauch und Zitrone zugeschrieben. > Brei aus Backpulver oder Natron soll das Wespengift neutralisieren, ebenso Umschläge mit Essigwasser. > Essigsaure Tonerde kühlt und desinfiziert, die Weltgesundheitsorganisation nennt sie in der Liste der unentbehrlichen Heilmittel. > Unterwegs und notfallmäßig: Spucke und Spitzwegerich (emb)

[-] Weniger anzeigen

Auch Hausmittel haben durchaus ihre Berechtigung, so lange keine Komplikationen auftreten, "da hat jeder seines", sagt Dr. Bauer: Essigwasser, Zwiebeln, Quark (der aber sollte nach einer Viertelstunde wieder entfernt werden). Sind aber tatsächlich mehr Wespen unterwegs als in anderen Jahren? Oder sind sie diesen Sommer besonders angriffslustig?

Peter Pasour ist Beauftragter für Wespen und Hornissen im Odenwaldkreis, er möchte sich da nicht unbedingt festlegen. Im milden Winter haben viele Königinnen überlebt, konnten also viele Völker gründen, auch im April, bei der Nestgründung waren die Temperaturen günstig und in den letzten Wochen konnten sie sich gut entwickeln. Möglich, dass sie da schon etwas weiter sind als normalerweise. Grundsätzlich sind die Völker im August auf dem höchsten Punkt ihrer Entwicklung, das kann noch eine Weile so bleiben. Dann setzt das große Sterben ein, nur die Königinnen überwintern. Bei manchen ist Ende August Schluss, bei anderen erst im Oktober. Von den zahlreichen Wespenarten nerven nur die Deutsche und die Gemeine Wespe. Bis etwa Mitte August versorgen sie die Brut mit Eiweiß, danach brauchen sie vermehrt Kohlenhydrate für sich selbst und das ist im Zweifel unser Zwetschgenkuchen, klarer Fall von Interessenkonflikt. Die Wärme und immer mal wieder ein Regenguss: Es ist ein gutes Obstjahr, die Frage ist auch hier: für wen? Regelmäßiges Durchpflücken und Fallobst entfernen lockt wenigstens keine weiteren Wespen an.

Wenn Wespen nämlich eine Futterquelle entdeckt haben, dann lassen sie sich kaum noch vertreiben, sagt Pasour. Und auch wenn wir die Viecher am liebsten auf den Mond schießen würden: Sie halten uns eine Menge Fliegen, Mücken, Motten und andere Schädlinge vom Leib, von Acker und Garten. Also lieber ertragen als erschlagen. Dabei wird nur das gute Geschirr zerdeppert.

Die größten Feinde der Wespen sind übrigens Riesenwespen, die Hornissen. Leben und leben lassen also, dann reguliert sich vieles von selbst.