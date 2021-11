Von Felix Hüll

Eberbach. Trotz allem gibt es wie immer die Eberbacher Weihnachtslosaktion, die Weihnachtsbeleuchtung für die entsprechende Vorweihnachtsstimmung in der Stadt und vor allem: Wer einkaufen möchte, wird auch unter den mit der Alarmstufe erfolgenden Einschränkungen und 3G-Vorschriften seinen Wunsch erfüllt bekommen. Unter den aktuellen Umständen ist es den Geschäftsleuten der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) ein Anliegen, dies ihren Kunden und der Bevölkerung allgemein zu signalisieren. "Es findet sich auf jeden Fall ein Weg".

Dies versicherten Dietrich Müller, Sven Bauer, Susanne Reinig und Birgit Strohauer-Valerius von der EWG beim Vorstellen der Losaktion 2021. Wie im Vorjahr auch sind wieder rund 40 000 Gewinnspiel-Lose mit einer Rätselfrage gedruckt worden und liegen ab dem kommenden Wochenende in den teilnehmenden EWG-Geschäften der Innenstadt aus.

Dieses Jahr wird gefragt, seit wann es die Eberbacher Weihnachtsbeleuchtung gibt. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kreuzt eine der drei möglichen Antwortvorgaben an, schreibt Name, Straße, Postleitzahl und Wohnort sowie Telefonnummer auf den abzutrennenden Loscoupon und wirft ihn im Geschäft in eine der Sammelboxen. Am 21. Dezember ist Einsendeschluss und findet auch gleich die Gewinner-Ziehung statt.

Als Preise winken an erster Stelle ein 1000-Euro-Einkaufsgutschein, ein 500- und ein 250 Euro-Gutschein sowie als vierter bis achter Gewinn je 100 Euro, von Ziehungsplatz 9 bis 18 je 50, von Platz 19 bis 30 je 25 und bis Platz 50 je 15 Euro. Zudem gibt es Sachpreise.

Die Gewinner werden nach der Ziehung verständigt, wo sie ihren Preis abholen können (Sachpreise im jeweiligen Stiftergeschäft). Lose gibt’s überall dort, wo am Geschäftseingang das grüne Weihnachtslosplakat hängt, erklärt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. Er erinnert daran, dass noch im Gründungsjahr der Eberbacher Einzelhandels-Interessenvertretung 1965 die Initiative Weihnachtsbeleuchtung für die erste adventliche Innenstadtillumination sorgte.

In der Folgezeit wurde diese Aktivität der EWG-Mitgliedsunternehmen von der Bahnhofstraße ausgedehnt auf Haupt- und Kellereistraße, die Plätze Neuer und Alter Markt sowie Leopoldsplatz, der Gemeinderat gewährte einen Zuschuss, stockte ihn auf, die Beleuchtung wurde auf LED umgerüstet und - auch vor dem Hintergrund von Corona und den Geschäftseinbußen des örtlichen Einzelhandels übernahm die Stadt 2020 und auch dieses Jahr die vollen Kosten der Weihnachtsbeleuchtung. Letztes Jahr lagen diese laut Müller bei rund 18.000 Euro.

Schon nächste Woche wird sie wieder bei Einbruch der Dämmerung in der Stadt für eine ganz besondere Stimmung sorgen, versprach Bernhard Walter von der Stadtverwaltung, dem Müller den Dank der EWG dafür aussprach.

Den Anlass der Öffentlichkeitsinformation über die Losaktion nutzte Müller, um auch auf die Besonderheiten des Einkaufs unter den Rahmenbedingungen der Alarmstufe hinzuweisen. Nach Informationen des Einzelhandelsdachverbands in Abstimmung mit dem Landessozialministerium werden sich auch die Eberbacher Geschäftsleute daran halten, dass Einkaufen nur noch unter 3G möglich sein wird. Neben dem jeweils nachzuweisenden "geimpft" und "genesen" reicht beim "getestet" nicht mehr der einfache Schnelltest aus, sondern es gilt nur noch ein negativer Antigen-Test, wie er etwa in den Apotheken angeboten wird.

Bei Schülern gelten wegen der Tests an den Schulen die Schulausweise als Testnachweis. Für kleinere Kinder müssen die Geschäftsleute nicht kontrollieren. Sie sind verpflichtet, das 3 G zu überprüfen, allerdings können sie dies stichprobenartig tun. Müller: "Wir werden sicher keinen Checkpoint am Eingang aufstellen. Im Übrigen bauen wir wie bisher auf das Verständnis unserer Kunden und setzen da Vertrauen gegen Vertrauen."