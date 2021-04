Von Martina Birkelbach

Eberbach. Diese Woche sind Eberbachs Schüler größtenteils, bis auf die Abschlussklassen, noch im Fernunterricht. Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, kehren alle Klassenstufen ab kommendem Montag, 19. April, zu einem Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht zurück. Starten werden die Schüler, die in den Schulen sind, mit einem Schnelltest. Denn ab dem 19. April ist in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung. Die Inzidenz richtet sich nach Berechnungen des zuständigen Gesundheitsamtes.

Die Tests hat das Land verschickt, am Montag sind die Kartons bei der Stadt im Rathaus eingetroffen und wurden von den Schulen dort abgeholt. Zum Einsatz kommen nach Infos des Kultusministeriums zunächst sogenannte Hotgen Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentests. "Da die Beschaffung von Tests durch das Land in mehreren Vergabeverfahren erfolgt, kann das Produkt über den Zeitlauf wechseln", heißt es weiter. Laut dem Geschäftsführenden Schulleiter und Rektor der Gemeinschaftsschule (GMS) Udo Geilsdörfer, müssen alle Schüler an allen Schulen zweimal die Woche den Schnelltest durchführen; "es dürfen maximal drei Tage zwischen den beiden Tests liegen".

Die Schüler sollen noch Infobroschüren über die generelle Testpflicht bekommen. Geilsdörfer betont: "Wer sich nicht testen will, darf die Schule nicht besuchen, muss also im Fernunterricht bleiben".

In der GMS werden die Lehrer diese Woche noch in einer Videokonferenz zum Thema Schnelltests geschult, zudem gibt es laut dem Rektor ein "Erklärvideo vom Kultusministerium". "Wir müssen auch dokumentieren, dass getestet wurde", erklärt Geilsdörfer weiter. Wer positiv getestet ist, wird sofort in einem Nebenraum separiert und muss von den Eltern dort abgeholt werden. Zudem muss die Schule darüber das Gesundheitsamt informieren. In der GMS helfen auch Jugendbegleiter und Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ’ler) bei der Durchführung der Schnelltests.

Die bislang eingetroffene Menge wird an der GMS etwa eineinhalb Wochen reichen; "auch die Lehrer müssen sich testen".

Wie genau der Wechselunterricht organisiert wird, bleibt den einzelnen Schulen überlassen. In der Gemeinschaftsschule werden die Klassen halbiert und wechseln wöchentlich zwischen Fern- und Präsenzunterricht.