Von Felix Hüll

Eberbach. Für 42 Schüler aus Vollzeitklassen an der Theodor-Frey-Schule hat jetzt ein Stück mehr Teilhabe am digitalen Alltagsstandard ihrer Klassenkameraden begonnen: Sie erhielten gestiftete Laptop-Endgeräte aus Händen von Elternbeiratsvorsitzender Michaele Meyer. So können sie nun auch zu Hause den immer mehr ins Netz verlagerten Unterrichtsstoff mit verfolgen und bearbeiten. Das Geschenk an die jungen Leute machte die Initiative "Hey Alter! Alte Rechner für junge Leute / Rhein-Neckar" möglich und ließ damit 42 Augenpaare leuchten..

"In fünf Jahren wird es einen Großteil der Berufe nicht mehr geben, wie sie derzeit gelehrt werden," behauptet Netsanet Berharne. Sie ist regionale Leiterin dieser Initiative. Damit Heranwachsende mit dieser Entwicklung und der Vorbereitung darauf Schritt halten können, reiche es nicht aus, in der Schule Zugang zu dort für alle vorhandenen Rechnern und Computerprogrammen zu haben. Auch zu Hause werden die Geräte benötigt – in der Corona-Lockdownphase waren sie gar unumgänglich.

Aber auch an der Theodor-Frey-Schule (TFS) wusste das Lehrerkollegium, dass manche Schüler daheim gar kein digitales Endgerät besitzen. Wieder andere müssen sich einen Computer mit Eltern und Geschwistern teilen.

Die im April 2020 in Braunschweig von drei Initiatoren ins Leben gerufene Initiative "Hey Alter!" nutzt die Tatsache, dass Unternehmen beim Modernisieren ihrer Rechner-Hardware noch einsatzfähige alte Mobilgeräte austauschen, bittet darum und stellt sie nach entsprechender Überarbeitung und Wartung Schülern zur Verfügung.

Der im September gegründete regionale Rhein-Neckar-Ableger von "Hey Alter!"mit fünf Aktiven hat bereits an sieben Schulen derartige Geräteübergaben ermöglicht; mit Hilfe von Moritz Kaimann aus dem gemeinnützigen Verein "Edubuddy Netzwerk" wurden die Geräte für die Schüler überprüft. Die TFS-Jugendlichen werden sie nun über die Herbstferien daheim ausprobieren und erhalten dabei Unterstützung sowohl vom schuleigenen IT-Team um Björn Breiner, Benjamin Ditton und Stefan Spindler, wie auch das Angebot, bei Bedarf die Initiative "Hey Alter!" für Support zu kontaktieren.

Vorrang hat jedoch, dass die Jugendlichen selbst ihre Chance ergreifen, sich nun auf einem eigenen Endgerät Informationen zu beschaffen, zu verwenden und sie sowohl in ihrem Schulalltag wie auch privat sinnvoll zu nutzen. "Wir sind durch ein Rundschreiben auf das Angebot aufmerksam geworden und haben unter unseren knapp 600 Schülern eine Umfrage gemacht, wer zu Hause gar keinen Zugang zu Internet, E-;Mail und zu Textverarbeitungsprogrammen hat," erläutert der stellvertretende TFS-Schulleiter Rüdiger Jörder. Über die Elternvertretung mit Vorsitzender Meyer und Stellvertreterin Bernadette Kwiatkista lief die Annahme der gestifteten Geräte; bei einer Übergabe und Einweisungsstunde gestern erhielten die Schüler Handhabungstipps.

Eberbach zählt nun zu den 35 Städten in Deutschland, in denen "Hey Alter!" bereits an die 6.000 Rechner vermittelt hat (Regionalleiterin Berhane: "Hier geht’s auch um recycelte Technik"). Die Schulen, haben wie hier im Rhein-Neckar-Kreis ihren Bedarf über die Medienzentren (etwa des Kreises in Heidelberg oder das Stadtmedienzentrum Mannheim) signalisiert.

Info: Gerätespendewillige Unternehmen sowie Schulen mit weiterem Bedarf erreichen die noch junge Initiative "Hey Alter!" via 0176 / 62 56 74 26 oder rhein-neckar@heyalter.com