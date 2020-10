Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Schaufenster in Barbaras Beauty Boutique in der Hauptstraße 25 ist bereits leer geräumt, ein paar bunte Päckchen sind schon abgegeben worden. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" findet trotz Corona in diesem Jahr statt. "Und grade da in diesem Jahr viele bedürftige Kinder und ihre Familien besonders unter den Covid-19-Umständen leiden, sollte man mitmachen", sagt Barbara Krawczyk. Bereits zum zehnten Mal beteiligt sie sich mit Tochter Mona Menges und der "Sammelstelle" in der Boutique an der Aktion.

Bei der Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation "Samaritan’s Purse" (Die barmherzigen Samariter) kann jeder mitpacken und "einem bedürftigen Kind damit einen Glücksmoment schenken", werben die Organisatoren.

Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden in diesem Jahr wieder nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch in die Ukraine verschickt. Verpackt werden können Süßigkeiten (originalverpackt), Spielzeug, Kleidungsstücke (nicht vorgewaschen), Kuscheltiere, Schulsachen oder Hygieneartikel sowie "Wow-Geschenke" (etwa ein Fußball mit Pumpe oder ein Tischtennisschläger und Bälle). Aufgrund strenger Einfuhr- und Zollbestimmungen in einigen Ländern dürfen in die Schuhkartons nur neue Waren und Süßigkeiten eingepackt werden, die bis mindestens März des Folgejahres haltbar sind.

"Ansonsten gibt es wegen Corona keine weiteren Einschränkungen" erklärt Krawczyk. Die Päckchen sollten die Größe eines Schuhkartons haben; leere Kartons können auch vorab in der Boutique abgeholt werden. Dort gibt es auch Flyer mit Etiketten, auf denen das gewünschte Geschlecht und Alter des Empfängerkindes angekreuzt werden kann. "Besonders freuen sich die Kinder alljährlich über einen persönlichen Gruß oder ein Foto", heißt es vonseiten der Organisation.

Erhöht wurde im vergangenen Jahr die freiwillige Geldspende – von 8 auf 10 Euro. Das Geld soll für Transport, weitere Planungen und Umsetzung der Aktion verwendet werden. Neu seit vergangenem Jahr ist auch, dass die Päckchen online auf Reise gehen können. Wer also keine Zeit zum Packen hat, kann das unter www.online-packen.org erledigen lassen.

Barbara Krawczyk und Mona Menges freuen sich, dass ihr Schaufenster jedes Jahr mit Päckchen gefüllt wird. Im vergangenen Jahr waren es weit über 100; plus Spendengelder. Schon länger beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach, "organisiert von Familie Pfarrer Feick und Team", an der Aktion. Alljährlich bringen sie viele Päckchen und hohe Geldspenden nach Eberbach. Jetzt hoffen Mutter und Tochter darauf, dass sich das gesamte Schaufenster bald wieder mit bunt gepackten Päckchen füllt, die dann auf große Reise gehen können.

Die gepackten Schuhkartons können bis Montag, 16. November, abgegeben werden.

Info: www.geschenke-der-hoffnung.org