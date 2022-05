Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. "Der Ohrsberg muss weg!" – Eberbachs Kinder der Nachkriegszeit träumten noch von einer größeren Stadt, mit Häusern mittendrin, anstelle des großen Umlaufberges, der Platz zum Wachsen mit vielen neuen Einwohnern wegnimmt. Vier teilweise lange Amtszeiten von Bürgermeistern sind seit jenen kindlichen Utopien zu zählen, ohne dass der Ohrsberg abgetragen worden wäre.

Lediglich bei Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer, der 1972 in Pension ging, hat sich erkennbar etwas an diesem 102 Meter über Eberbach aufragenden Berg getan. Vor jetzt über fünfzig Jahren wurde der Ohrsbergturm gebaut, mit Steinen vom ehemaligen Schlachthaus und vom Spital.

Die Eberbacher dürfen weiterhin mit dem Ohrsberg und um ihn herum leben. Und sie dürfen weiter am Beispiel dieses Berges ein Konzept nach dem anderen auflegen, ohne dass es am Ende vielleicht zu durchgreifenden Fortschritten kommt. Mit der Zahl seiner Planentwürfe wird der Ohrsberg nur noch von der Innenstadt übertroffen, für die jetzt mit der Industrie- und Handelskammer nach der Imakomm-Studie von 2011 ein neuer Anlauf genommen wird.

Kleines beplanbares Gebiet. Viele Flächen rund um den Ohrsberg sind belegt. Repro: rho

Vorzeigbares am Ohrsberg, außer dem Turm von 1970: Ab 1971 gab es rund zehn Jahre einen Robinson-Spielplatz; der fiel dem Vandalismus zum Opfer. Ab 1972 bestand ein Vogelpark, gestaltet vom Verein der Vogelfreunde Eberbach; dieses Projekt wurde 2018 aufgegeben.

Für den Ohrsberg hat jetzt ein Heidelberger Planungsbüro erneut einen umfassenden Vorschlag erarbeitet, als Fortschreibung bislang bestehender Planungen. Naturschutz und Landschaftspflege sollen endlich mit dem Wohlgefallen der Bevölkerung unter einen Hut gebracht werden.

Dabei sind erste Ideen rund um den Ohrsberg über 90 Jahre alt. Schon 1931 wurde ein Generalbebauungsplan für Eberbach aufgestellt. Da sollte ein Park für Spaziergänger entstehen.

1933 plante man sogar ein Nationaldenkmal im westlich des Berges gelegenen Steinbruch. Das sah aus wie Nibelungen-Siegfried mit Schwert und Schild. Dafür war der Odenwälder Buntsandstein jedoch zu brüchig.

1960 dachte man amtlicherseits an einen Wildpark. Daraus wurde bekanntlich auch nichts; das Gehege wurde im Holdergrund angelegt.

1970 wurde unter Bürgermeister Schmeißer der Ohrsbergturm eingeweiht. Der ist das einzig Bleibende aus allen Überlegungen, bis heute. Abgesehen von einigen kleinen Stegen und Wegen, für die das Technische Hilfswerk, die englische Pioniereinheit Royal Engineers oder die Forstleute tatkräftig zupackten.

Es gab über die Jahrzehnte die verschiedensten Überlegungen und Pläne, ohne dass der Ohrsberg bis jetzt ein anderer, besserer Berg geworden wäre. Angefangen mit Horst Schlesinger, der 1988 einen "Grünrahmenplan Ohrsberg" in Auftrag gegeben hat. Schlesinger schwärmte in der ihm eigenen Art von der "Symbiose des urbanen Siedlungsraumes mit der naturbelassenen Umgebung". Der Ohrsberg als "grüne Insel". Die "reine Finanzlage" ließ die Ideen aus den Köpfen der Stadtverantwortlichen verschwinden, stellt Schlesinger heute fest.

Vier Ideen ziehen sich wie ein Roter Faden durch alle angedachten Möglichkeiten, an die sich der Abteilungsleiter Umweltschutz in der Eberbacher Stadtverwaltung Klemens Bernecker rückerinnert.

Die Varianten: Freizeitanlage auf der Bergkuppe, Natur- und Landschaftspflege mit Spaziergebiet, kleine Felder mit Streuobstwiesen und Grünland. Oder man überlässt die Natur ganz sich selbst.

Das unter Schlesinger beauftragte Bensheimer Büro für Landschaftsplanung stellte bereits im Grünrahmenplan von 1989 fest: Trotz zentraler Lage wird der Ohrsberg nur wenig und nur von einem kleinen Personenkreis angenommen.

Für die Eberbacher selbst scheint das Gelände tatsächlich nicht attraktiv genug zu sein. So fehlt es bis heute an einem zentralen Ausgangspunkt, einer Art Portal, von wo aus man alle Wege zum und um den Berg erschließen kann. In der neusten Studie werden der unattraktive Jahnplatz als Einstieg ausgewiesen und der zweitweise doch überbelegte Parkplatz beim Friedhof.

Die Hälfte eines Rundweges um den Berg blickt man zudem auch nicht ins liebliche Neckartal, sondern eher in Gewerbegebiete. Wenn denn der Blick überhaupt frei ist.

Unter einem leidet jedwedes Konzept für den Ohrsberg: Das ganze beplanbare Gelände ist immer mehr Richtung Kuppe des Hügels gewandert.

Die Baugebiete Wolfsacker und Schafacker haben ihren Teil verschlungen, der Ruhbaum knappst hinter dem Berg an den Möglichkeiten, das Gebiet Kerfenwiesen ebenso. Der Friedhof ist ohnehin unverrückbar. Nächster Bürgermeister, keine Änderung. Schlesingers Nachfolger Bernhard Martin wollte 2002 den Ohrsberg konzeptionell (über einen Neckarsteg) mit der Au verbinden und damit für 2012 eine Große Landesgartenschau nach Eberbach locken. Es blieb bei Planung und Wunsch. Die Veranstaltung wurde nach andernorts vergeben. Jetzt ist mit Peter Reichert ein gelernter Forstmann im Rathaus.

Seine Idee, 2017 den Plan seines Vorgängers aufzugreifen und (auch mit einem Steg) um eine Kleine Landesgartenschau für das Eberbacher Jubiläumsjahr 2027 zu werben, wurde dieses Mal bereits vom Gemeinderat abgelehnt – der Kosten wegen.

Nun gibt es also einen neuen "Grünrahmenplan Ohrsberg", offiziell eine Fortschreibung, dieses Mal von einem Planungsbüro aus Heidelberg verfasst ("Landschaftsarchitektur und mehr").

Sechzig Seiten; die Hälfte Beschreibung des Zustandes, die andere "Maßnahmenempfehlungen". Der Entwurf wurde öffentlich ausgestellt. Es steckt viel Optimismus in den neuen Planungen.

Die Verfasser gingen in die Vollen. Ringwälle der historischen Wehranlage sollen von Gehölzen freigehalten, ein Pavillon mit Grillmöglichkeit wieder aufgebaut werden, Vogel- und Fledermauskästen sind im Steinbruch aufzuhängen. Ein Fitness-Pfad ist angedacht, eventuell Kunst am Ohrsberg, ein Waldkindergarten oder ein Waldspielplatz, interaktive Spielstationen. Und Waldsofas.

Mit Streuobstwiesen haben die Planer auch geliebäugelt; dafür müssten allerdings die Flächen von Gebüsch und Brombeersträuchern befreit werden. Das Planungsbüro denkt sogar daran, wieder archäologisch graben zu lassen. Zwischen zwei Standorten sollte man sich per Rohrtelefon verständigen können. All das auch erklärt mit Hinweistafeln.

Das jüngste Konzept wurde jetzt im Gemeinderat behandelt. Besser: das, was davon übrig geblieben ist. Denn zuvor hatte die Dienststelle für Naturschutz des Landratsamtes schon das eine oder andere zurechtgerückt. Pavillonbau, Sitzgruppen, Lehrpfade, Spiel- und Trimmgeräte, Kunstwerke und das Waldrefugium stehen in Konflikt mit der Schutzgebietsverordnung, sind entsprechend zu reduzieren.

Die von den Landschaftsplanern vorgeschlagene Beleuchtung des Turmes wird in Baden-Württemberg inzwischen gesetzlich begrenzt. Im Sommerhalbjahr bleibt der Strahler ganz aus.

Auch das Kreisforstamt hatte seine Bedenken, vor allem gegen die Hinweistafeln. Und gegen das Waldrefugium, das auch prompt aus der Planung genommen wurde. Wenigstens der Waldkindergarten wurde schon vor über zwei Jahren vom Landratsamt genehmigt.

Die aktuellen Pläne zeigen denn auch nur noch ein Rund, das einen zusammenhängenden Weg um den Berg ausmacht. Es ist erkennbar, dass man den Ohrsberg jahrzehntelang ohne jedweden konsequenten Plan sich und vor allem den Besitzern kleinerer Parzellen überließ.

Aktuell hat das Landratsamt denn auch eine "teilweise ausufernde illegale Bebauung der Gartengrundstücke" festgestellt. Sehr große Gartenhütten, massive Umzäunungen werden genauso kritisiert wie die "Verwendung von Plastikfolien und großen Fensterscheiben" auf den privat genutzten Geländen.

All das soll nicht nachträglich gebilligt werden, bestätigt auch der Eberbacher Gemeinderat ("Wird berücksichtigt"). Damit sind die illegalen Bauten aber auch noch nicht verschwunden.

Formal wurde jetzt der neuste "Grünrahmenplan Ohrsberg" als "sonstige städtebauliche Planung" vom Rat beschlossen. Die teils gravierenden Einschränkungen durch das Landratsamt gegenüber den Vorschlägen der Planer, wurden "zur Kenntnis genommen". Auf einen Rutsch soll der verbliebene Maßnahmenplan allerdings nicht umgesetzt werden.

Man will "punktuell" an die Sache rangehen, hat Bürgermeister Reichert Anfang letzten Jahres bereits angekündigt. Am Geld sollte die Umsetzung dieses Mal nicht scheitern. Schließlich nimmt die Stadt künftig viel Pacht beim Hebert ein. Die kann man jetzt als Ausgleich in die Ertüchtigung des Ohrsberges stecken.

Info: Hubert Richter: 50 Jahre Ohrsbergturm, Eberbacher Geschichtsblatt 2020