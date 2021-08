Von Christofer Menges

Eberbach. In gut einem Monat ist Bundestagswahl und Jens Brandenburg will wieder rein. Das heißt im Wahlkampf: Termin um Termin. Am Donnerstag war der 35-Jährige, der seit 2017 für die FDP im Bundestag sitzt, mit einem Infostand in Eberbach. Im Anschluss ging es zum Gespräch mit dem Kreisgeschäftsführer des Reservistenverbands, Rudi Joho. Brandenburgs eigentliche Domäne ist die Bildungspolitik. Doch angesichts des chaotischen Rückzugs der USA und der Bundeswehr gab es fast nur ein Thema: Afghanistan. Dabei übte Brandenburg auch deutliche Kritik an der Bundesregierung: "Für das komplette Versagen der Bundesregierung auf operativer Ebene in den letzten Tagen, aber auch strategisch in den letzten Jahren habe ich kein Verständnis", sagt der FDP-Abgeordnete.

Seit Jahren fordere die Opposition von der Bundesregierung eine Evaluation des Einsatzes, eine klare Strategie und auch eine Abzugsstrategie, sagt Brandenburg. Doch geschehen sei nichts. Als sinnlos wolle er den Einsatz in Afghanistan dennoch nicht bezeichnen: Das Ziel, vor Terrorismus zu schützen, sei erreicht worden, das Ziel einer Stabilisierung der Region hingegen nicht. Der Einsatz deutscher Soldaten am Hindukusch wird allerdings auch innerhalb der Gesellschaft noch nachwirken. Dass viel zu wenig für kriegstraumatisierte deutsche Veteranen getan wird, machte Joho bei dem Treffen eindringlich deutlich.

Es ist ein Film, den Joho zeigt, der erschüttert: Am Karfreitag 2010 werden 32 deutsche Soldaten in Afghanistan auf freiem Feld von Talibankämpfern eingekesselt. Keine ausreichende Luftunterstützung, neun Stunden unter Dauerfeuer, neun Stunden Überlebenskampf. Drei deutsche Soldaten sterben, "die Gefallenen 37, 38 und 39 am Hindukusch", wie es im Film heißt. Die anderen 29 überleben. Doch die Frage ist auch, "was das psychisch mit einem macht", wie Brandenburg sagt. Mit denen, die es überlebt haben, mit Angehörigen. "Betreuung danach wäre wichtig", sagt der Abgeordnete. Doch daran hapert es offenbar gewaltig.

Joho weist darauf deutlich hin. Als "Fallmanager Süd" betreut er deutsche Kriegsveteranen in Baden-Württemberg und Bayern, und er berichtet Erschreckendes. Einer Studie zufolge geht die Bundeswehr davon aus, dass mindestens die Hälfte der Einsatzsoldaten irgendwann unter einer psychischen oder psychosomatischen Krankheit leiden. Laut Joho sind es seit 1992, seit die Bundeswehr wieder im Ausland eingesetzt wird, 300 000 bis 400 000. "Wie viele weiß die Bundeswehr selbst nicht genau", so der Hauptfeldwebel der Reserve. Jährlich kämen rund 8000 weitere Veteranen hinzu. Etliche leiden unter ihren Erlebnissen – und bleiben in ihrer Not allein.

Sechs Wochen Lohnfortzahlung, bis zu 72 Wochen Krankengeld, spätestens nach 78 Wochen Hartz IV. So sehe die Realität für dienstunfähige Soldaten aus. Zwar haben Einsatzveteranen Anspruch auf eine Grundrente zwischen 146 und 760 Euro, so Joho. Doch die Bearbeitungszeit betrage im Durchschnitt zweieinhalb Jahre, manchmal auch dreieinhalb. "Es gibt ein Betreuungs- und Versorgungsvakuum", stellt der Einsatzveteranenbetreuer fest. Teilweise wird seinen Berichten zufolge auch getrickst: Es gebe Fälle, in denen traumatisierte Soldaten unter Psychopharmaka aus Afghanistan ausgeflogen worden und dann als "gesund" entlassen worden seien.

Dass afghanische Helfer, die nun von Taliban bedroht werden, entgegen anderslautender Versprechungen zurückgelassen wurden, sehen sowohl Brandenburg als auch Joho schweren Schlag für die deutsche Vertrauenswürdigkeit im Ausland: "Wenn wir die jetzt nicht schützen, wo auf der Welt bekommen wir noch Ortskräfte?" so der Tenor. Dazu kommen Probleme mit der Ausrüstung. Joho berichtet von den Stiefelsohlen, die sich bei der bislang letzten Übung einfach abgelöst hatten: "Bei zehn Prozent der Stiefel!" – "Es kann nicht sein, dass Leute ihr Leben riskieren für uns und dann keine ordentliche Ausrüstung haben", stellt Brandenburg fest.

Die Abschaffung der Wehrpflicht kritisiert Joho als "ganz massive Fehlentscheidung", denn entsprechend fehle es an allen Ecken und Enden an Fachkräften, vor allem in neuen Berufen, etwa an IT-Spezialisten für die Cybersicherheit. Und weil die Probleme nicht offen und ehrlich diskutiert würden, schwinde auch der Rückhalt in der Gesellschaft, beklagt der Kreisgeschäftsführer des Reservistenverbands: "Das sind alles Dinge, die werden auf dem Rücken der Soldaten ausgetragen."

Ob sich daran etwa ändern wird? Was Joho als Betreuer von Kriegsveteranen berichtete, wolle er an die Sicherheits- und Verteidigungsexperten seiner Fraktion weitergeben, sagte der Abgeordnete zumindest zu.