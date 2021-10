Mit seiner Akustikgitarre spielt Timme am Samstag im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße eigene Deutschpop-Songs. Foto: privat

Eberbach. (me) Einen Singer-Songwriter-Abend mit Akustikgitarren gibt es beim nächsten Konzert am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr im Depot 15/7. Aus Stuttgart kommt Straßenmusiker Timme mit einfühlsamen Deutschpop-Songs. Im Vorprogramm spielt Foreith, ebenfalls als Musiker auf der Straße groß geworden.

Timme stand mit zwölf Jahren zum ersten Mal mit einer Gitarre auf der Bühne. Seine Straßenmusiktour 2018 durch den Süden Deutschlands war der Startschuss zu seinem Solo-Projekt. Die Straßenmusiktour weckte seine Leidenschaft für ehrliche, akustische Musik. "Das Unterwegssein hat mich zu Neuem inspiriert", sagt der 21-Jährige.

Mit einer Mischung aus ehrlichen Worten in den Strophen und spitz ironisch formulierten Zeilen im Refrain seiner neuen Single "Keine Sekunde" nimmt der Singer-Songwriter seine Hörer offen mit hinein in seine Gefühlswelt. "Einerseits bin ich sehr froh darüber, bestimmte Momente durch meine Musik so ehrlich festhalten zu können. Andererseits kann genau das auch sehr anstrengend sein, wenn ich mich immer wieder in die Stimmung eines Songs wie diesen zurückversetze”, sagt Timme. Sein einfühlsamer akustischer Deutschpop klingt dennoch luftig und leicht.

Foreith im Vorprogramm spielte mit Coversongs seiner Lieblingskünstler von Anfang an auf der Straße. Bis er sich an den ersten eigenen Song wagte, vergingen einige Jahre. Mit den ersten eigenen Stücken in der Tasche, nahm er an lokalen Festivals und Wettbewerben teil. Sei bisher größter Erfolg: das Erreichen des Halbfinales beim New Band Festival 2019 in Karlsruhe.

"Beim Songwriting werde ich meisten von der Musik beeinflusst, die ich zu dem Zeitpunkt gerne höre. So war Passenger für mich vor allem in der Anfangszeit eine Inspiration, denn die Geschichte des Briten motivierte mich zum Schreiben und brachte mich zur Straßenmusik", sagt er. Später habe er Musiker wie Damien Rice, Hozier und Stu Larsen entdeckt, deren Stile sich ebenfalls durch seine Musik ziehen. Vor kurzem veröffentlichte er sein neues Stück "Like I Do below".

"Ich hoffe, dass ich meine Musik mit möglichst vielen Menschen teilen kann. Es ist etwas ganz Besonderes auf der Bühne zu spielen, während das Publikum vor einem steht und einfach nur zuhört", sagt Foreith.

Info: Singer-Songwriter-Abend mit Timme und Foreith, Samstag, 23. Oktober, Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße in Eberbach. Einlass 20 Uhr. Es gilt 3G und Maskenpflicht im Innenraum. Tickets gibt es für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) an der Abendkasse. Onlinereservierungen sind möglich unter der Adresse www.depot15-7.de/reservierung.