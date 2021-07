Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. An Jogis Jungs hatte es wohl nicht gelegen, dass der Gesang der Voices of Heaven am Dienstagabend im evangelischen Gemeindehaus so "himmlisch" klang. Zwar bot eine Großleinwand im Rücken von Bezirkskantor Andreas Fauß den jugendlichen Sängerinnen und Sängern Gelegenheit, das Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft während der Chorprobe im Blick zu behalten. Doch galt ihre Aufmerksamkeit ganz sicher in erster Linie ihrem Dirigenten am Klavier. Wie die evangelische und die katholische Kantorei und andere Chöre auch, haben die Voices of Heaven erst vor kurzem die Proben wieder aufgenommen. Zunächst wurde nur in Kleingruppen geprobt, am Dienstag erstmals in größerer Runde. Wobei nur ein Teil der aktuell insgesamt 22 "Himmelsstimmen" – womöglich EM-bedingt – am Dienstag dabei war.

Die Inschrift über der Eingangstür des „Braumeister“ weist auf die frühere Nutzung des Gebäudes hin. Foto: bnc

"Als ich hörte, dass es wieder losgeht, hab‘ ich mich richtig gefreut", sagt Hannah (16). Auch für Samuel (17) war die Einladung zur Wiederaufnahme der Proben eine "schöne Nachricht". "Das Singen hat mir sehr gefehlt", sagt Samuel. "Ich habe zu Hause ein bisschen musiziert, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, hier vor Ort zusammen mit Gleichaltrigen zu singen." Auch Goetz (16) macht es "unheimlich viel Spaß", nun wieder "live, mit den anderen zusammen" zu singen. "Durch die lange Corona-Pause hat man das Singen richtig ein bisschen verlernt", hat er festgestellt.

Geprobt wurden die Stücke für den Gottesdienst am morgigen Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr, in der Michaelskirche, in dem der Geburtstag der Evangelischen Landeskirche gefeiert werden soll. Nach Jahrhunderten der Trennungen und Konfessionskriege wurden 1821 die lutherische und die reformierte Kirche zur Unierten Landeskirche in Baden vereint. Am 26. Juli 1821 wurde die entsprechende Unionsurkunde unterzeichnet. Damals vereinbarte man auch die bis dahin nicht mögliche "Tischgemeinschaft" von lutherischen und reformierten Christen. Unter dem Motto "UniSonO-VIELstimmigEINS" wird am kommenden Wochenende in Karlsruhe das Kirchenjubiläum groß gefeiert. Die evangelische Kirchengemeinde Eberbachs nimmt dies am Sonntag ihrerseits in einem Jubiläumsgottesdienst auf.

Wie geht Einheit? Zu dieser Frage soll es im Gottesdienst Schlaglichter auch auf Vereinigungsprozesse in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Sport und Politik geben. Die Voices of Heaven werden auf ihre Weise Antwort auf die Frage nach der Einheit geben: indem sie ihre verschiedenen Stimmen zum Chor vereinen.

"Eins und doch vielstimmig", beschreibt es Pfarrer Gero Albert. "‚Unisono‘ – einstimmig – wird in der Musik immer verwendet, wenn etwas im Text hervorgehoben werden soll", erläutert er. "Vor 200 Jahren war es wichtig, das Gemeinsame im Glauben hervorzuheben, um Spaltungen zwischen lutherischen und reformierten Christinnen und Christen zu überwinden. Dieser Glaube braucht zugleich aber auch immer wieder die Vielstimmigkeit der verschiedenen Gaben und Spielarten."

Bis 1821 lutherische Kirche, jetzt Kneipe. Foto: bnc

Drei Stücke hat Kantor Fauß für den ersten Gottesdienstauftritt der Jugendlichen in einem Gottesdienst nach der langen Zwangspause ausgewählt: Bei den Liedern "Eingeladen zum Fest des Glaubens" und "Leben aus der Quelle" greifen die Voices das Motto "UniSonO-VIELstimmigEINS" auf, in dem sie Kehrvers und Strophe mal ein- und mal mehrstimmig singen werden. Als drittes soll ein Spiritual erklingen.

Im Anschluss an den Gottesdienst laden Pfarrer Albert und Bernd Strey dann zu einem kleinen Stadtrundgang ein. Er wird zu Orten in Eberbach führen, die für die Kirchenunion der damaligen lutherischen und reformierten Gemeinden bedeutsam sind. Ausgangspunkt ist um 11 Uhr die Michaelskirche, deren Vorgängerbau einst eine reformierte Kirche war.

Wer weiß schon noch, wo der reformierte Pfarrer damals wohnte? Wo die lutherische Gemeinde ihre Gottesdienste feierte, was Sgraffiti in der Altstadt von ihrer Geschichte erzählen? Und was die katholische Kirche St. Johannes Nepomuk mit all dem zu tun hat? Im rund 45-minütigen Rundgang werden die Teilnehmer Interessantes dazu erfahren und entdecken.

Für Anfang Oktober hat Eberbachs evangelische Kirchengemeinde noch eine ganze Woche mit weiteren Veranstaltungen zum Unionsjubiläum geplant.