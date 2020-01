Eberbach. (MD) "Es hätten schon ein paar Tiere mehr sein können", zieht Thomas Weber Bilanz über die Drückjagd im Bereich Linkbrunnen/Dielbacher Straße am Samstag. Dabei ging’s vor allem darum, den Bestand an Wildschweinen zu reduzieren. Denn die kamen in den letzten Jahren der Stadt immer näher und richteten teils schwere Schäden in Gärten und auch auf dem Stadtfriedhof an.

Doch das Jagen im befriedeten Bereich ist wegen der damit verbundenen Gefahren grundsätzlich verboten. Die Stadt bekam aber eine Ausnahmegenehmigung von Landratsamt, Regierungspräsidium und weiteren Behörden, um der Plage zumindest ein Stück weit Herr zu werden. Sie gilt noch bis Ende März. Die Jagdpächter Wolfgang Michel vom städtischen Revier Hirschberg und Thomas Weber vom Fürstlich-Leiningschen Revier "Außer Gatter" luden daher am Samstag zur Jagd.

Immerhin vier Wildschweine und zwei Rehe konnten bei der zweieinhalbstündigen Jagd erlegt werden. Etwa 20 Jäger, 14 Treiber und sechs Jagdhunde waren im Einsatz. "Wir hatten uns zwar mehr Wildbret erhofft, konnten aber halt nicht in jede Richtung schießen", so Thomas Weber.

Das Ganze habe unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Zumal die Jagd in dem teils sehr steilen Gebiet schwer gewesen sei. Für die Dielbacher Straße habe ab Tankstelle bis zur Stettenrampe für den Verkehr ein Tempolimit von 30 km/h gegolten, an die sich aber viele Autofahrer nicht gehalten hätten, bedauert Weber. Für den Herbst plane die Stadt nun eine revierübergreifende Drückjagd.