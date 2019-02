Eberbach. (jbd) Problemfall Fußgängerzone: die Verkehrssituation in der Oberen Badstraße ist seit Verlegung der Postfiliale ins Zentrum der Altstadt offenbar außer Kontrolle. Auf eine Anfrage von Karl Braun (CDU) im Gemeinderat, wie die Stadt die von Bürgern beklagte "ausufernde Befahrung" des Fußgängerbereichs in den Griff kriegen wolle, gab es von Rainer Menges einen ernüchternden Befund zur Antwort. "Es wächst uns über den Kopf, was da abgeht", stellte der Ordnungsamtschef im Ratssaal fest. Obwohl man auf die Schwierigkeiten vorbereitet war, seit Einzug der Post an dieser Stelle täglich dreimal kontrolliere und dabei viele Verwarnungen geschrieben habe, werde man des Autoverkehrs nicht Herr. Die begrenzten Dienstzeiten der Stadtsheriffs lassen laut Menges einen durchgreifenden Erfolg der Kontrollen nicht zu, obwohl sich auch die Polizei einschalte.

Wie dreist sich Autofahrer hier mittlerweile verhalten, lässt sich auch mitten am Vormittag beobachten. Denn jemand, der die Obere Badstraße um diese Zeit ungeniert als eine Art Drive-in missbraucht - für den Kurzeinkauf durchs runtergelassene Seitenfenster -, muss sich schon sehr sicher fühlen.

Gute Nachrichten gibt es für die Verfechter eines Tempo-30-Limits in der Friedrichsdorfer Landstraße. Auf Nachfrage von Peter Stumpf (AGL) kündigte Rainer Menges an, der Vollzug stehe zeitgleich mit der Hirschhorner Landstraße unmittelbar bevor.

An der Parksituation in der Odenwaldstraße nahm Rolf Schieck (SPD) Anstoß. Seiner Beobachtung nach sei die Straße nach wie vor von Pendlern zugestellt und müsste eigentlich permanent kontrolliert werden. Der Ordnungsamtschef versprach Abhilfe: Wegen der fehlenden Beschilderung sei Autofahrern eine nun auslaufende Schonfrist gegönnt worden.

Stadtbaumeister Steffen Koch machte im Zusammenhang mit dem auf dem Riedinger-Areal geplanten provisorischen Parkplatz auf ein Missverständnis aufmerksam. Nicht dieser, sondern der Parkplatz auf dem Siebeck-Gelände werde ab 4. Februar als Ausweichparkplatz für die sanierungsbedingt wegfallenden Tiefgaragenplätze am Leopoldsplatz zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung des neuen brauche noch Zeit.