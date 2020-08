Wandplatte für Wandplatte schwebte an den vier Kranhaken in die Baugrube. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Viel Aufmerksamkeit genossen am Donnerstag die Bauarbeiter der Speyerer Firma Kasim Shabani und der Kranführer des Heidelberger/Mosbacher Unternehmens Karl Scholl GmbH an der Dauerbaustelle Bahnhofstraße 2.

Auf der Bodenplatte setzen die Bauarbeiter die Kellerwände des künftigen viergeschossigen Neubaus auf. Foto: Felix Hüll

Dort hob am Donnerstag der Auslegerkran Fertigbeton-Bauteile für die Kellerwände vom Anlieferungslaster erst an den Rand der Baugrube und setzte sie dann an Ort und Stelle des Einbaues auf der fertiggestellten Bodenplatte ab. "Wir machen jetzt die Kellerwände", erklärt Architekt Peter Kluge, der für den Bauherrn Necmeddin Aydemir Auskunft über den aktuellen Bausachstand gibt. Nach Betonieren der Bodenplatte und Erstellen des Kellergeschosses solle es mit dem geplanten viergeschossigen Neubau weiter gehen, in dem wie mehrfach berichtet Wohnungen und eine Gastronomiebetrieb vorgesehen sind. Architekt Kluge erläutert, dass man bei der behördlichen Genehmigung schrittweise vorankomme. Der Prüfstatiker habe nach Abnahme der Bodenplatte jetzt den Antrag auf die Decke und das erste Stockwerk vorliege und zu bewerten. Kluge: "Die Decke ist bestellt. Wir warten jetzt auf die Freigabe durch die Prüfstatik."

Sobald diese vorliege, sei das eigentliche Einbau der vorgefertigten Teile "relativ schnell gemacht". Daran anschließen sollen sich die Maurerarbeiten der Seite zum Nachbarhaus mit dem Lokal "Querbeet" hin, des Treppenhauses sowie der Stützen für die Gastronomiefassade. Kluge: "Innerhalb von vier Wochen ist der erste Stock draufgesetzt." Kluge hofft, dass – die entsprechenden Genehmigungen vorausgesetzt – bei dem Bauvorhaben noch vor dem Winter das Dach fertiggestellt werden kann.