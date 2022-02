Eberbach/Hirschhorn. (by) Gestern war es wieder einmal so weit, der Neckar schwappte in Eberbach über den Lauer. Gegen 13 Uhr war der Pegel bereits auf 4,30 Meter angestiegen. Am Abend war der Scheitelpunkt erreicht, danach zog sich das Wasser schnell wieder zurück.

Am Sonntag gegen 22 Uhr war der Parkplatz gesperrt worden. "Wann der Lauer wieder freigegeben wird, hängt auch davon ab, wie viel Schlamm mit angespült wurde", sagte Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt.

Nicht so viel Glück hatte Hirschhorn. Dort war die Uferstraße früher als vorhergesagt überflutet, so dass "wir morgens alle Hände voll zu tun hatten, die Straße zu sperren und die Autos wegzukriegen", sagte Bürgermeister Oliver Berthold. Um 11 Uhr sei aber alles wieder frei gewesen, der Pegel sank nach dem Höchststand von 4,70 Meter bereits am frühen Nachmittag wieder.

Mit einer Freigabe der Hirschhorner Uferstraße rechnet Berthold heute gegen Mittag.