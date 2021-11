Eberbach. (pol/rl) Mehrere Personen brachen am Wochenende in die Stadthalle am Leopoldsplatz ein und sorgten für einige Sachschäden. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 8 Uhr in die Halle ein. Hier rissen sie zunächst Tapete von den Wänden und brannten das Ausflussrohr eines Desinfektionsspenders an. Nachdem sie mitgebrachte Pizza verspeist hatten, zündeten sie die Kartonage der Pizzaverpackung an. Außerdem zerrissen sie in Halle ausliegende Flyer und verstreuten die Papierstücke im Erdgeschoss.

Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 8 Uhr in der Stadthalle einbrachen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.