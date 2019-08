Eberbach. (mabi) Wie Bürgermeister Peter Reichert am Mittwochabend auf Nachfrage mitteilte, ist die derzeitige Entwicklung positiv. "Die Chlorwerte steigen an, das Chlorieren wirkt", so das Stadtoberhaupt. Es besteht deshalb derzeit kein Abkochgebot, das Wasser kann getrunken werden. Morgen früh sollen erneut Proben genommen werden.

Update: 21. August 2019, 20.30 Uhr

Eberbach. (RNZ/mün) Im Eberbacher Trinkwasser wurden Bakterien festgestellt. In einer Mitteilung aus dem Rathaus wird von einer Verunreinigung mit coliformen Bakterien gesprochen.

Deshalb wird das Trinkwasser in den Aufbereitungsanlagen jetzt mit Chlor versetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Chlorung teilweise gerochen und geschmeckt werden kann. Außerdem darf gechlortes Trinkwasser nicht für Aquarien verwendet werden.

Folgende Ortsteile sind betroffen:

Eberbach (inklusive Neckarwimmersbach)

Brombach

Friedrichsdorf

Gaimühle

Lindach

Pleutersbach (nur Neckarrain)

Rockenau (nur Rockenauer Straße)

Die eingestellte Chlorkonzentration werde gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung regelmäßig überprüft. Man arbeite mit dem Chemischen Institut Pforzheim (CIP) und dem zuständigen Gesundheitsamt an der Ursachenforschung.

Am Mittwochabend trafen sich Vertreter der Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Wir berichten, sobald die Ergebnisse der Gespräche bekannt sind.

Stand: 21. August 2019, 16.50 Uhr