Eberbach. (pol/lyd) Am späten Freitagvormittag kam es in Eberbach zu einem Verkehrsunfall, der bis in den späten Nachmittag für Behinderungen sorgte. Wie die Polizeit mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße.

Dort war der 25-jährige Fahrer eines Tiefladers von der B37 in Richtung des Industriegebiets untwerwegs. Beladen war das Fahrzeug mit einem Bagger.

Allerdings war - ersten Ermittlungen zufolge - der Greifarm des Baggers nicht ordnungsgemäß eingefahren. Wohl deshalb blieb der Arm an der Unterführung der Bahnlinie hängen.

Dadurch rissen die über den Kranhebel verlaufenden Hydraulikschläuche an der Unterkante der Brücke ab und das Hydrauliköl ergoss sich über einen Teil der Fahrbahn. Eine Spur der einbahngeregelten Fahrbahn wurde daraufhin gesperrt.

Eine Fachfirma zur Reinigung war bis gegen 16 Uhr im Einsatz, weshalb zunächst der Verkehr bis gegen 16 Uhr ab der B37 geregelt werden musste.

Über den entstandenen Schaden lässt sich noch nicht Genaues sagen. Die Statik der Brücke wird überprüft. Ein Zugverkehr zwischen Hirschhorn und Eberbach findet derzeit wegen anderer Arbeiten nicht statt.