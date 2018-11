Eberbach. (cum) Am Montag will der Eberbacher Gemeinderat für eine knappe Million Euro die Arbeiten für die Sanierung des Betons in der Tiefgarage unterm Leopoldsplatz vergeben. Läuft alles nach Plan, wird Anfang Februar mit den Arbeiten begonnen. Bis Ende Juni wird die Tiefgarage für den ersten Bauabschnitt komplett gesperrt. Für fünf Monate fallen dann 204 der 1800 öffentlichen Parkplätze in der Eberbacher Innenstadt weg.

Als Ausweichmöglichkeiten empfiehlt die Stadtverwaltung die kostenlosen Parkplätze an der Bundesstraße B37, am Neckarlauer und am Gasthaus Grüner Baum. Gegen Gebühr kann auch am Gleisdreieck, bei den Stadtwerken und hinter dem Rewe-Markt in der Güterbahnhofstraße geparkt werden.

Zur zweiten Jahreshälfte soll die Sanierung im oberen Parkdeck abgeschlossen sein. Dann werden die 99 Parkplätze dort wieder nutzbar. Im unteren Parkdeck wird von Juli bis Ende November weitergearbeitet. Die 105 Parkplätze dort bleiben fast das ganze Jahr über gesperrt.

Zum Dezember nächsten Jahres sollen die Arbeiten dann pünktlich zur Vorweihnachtszeit abgeschlossen und die Tiefgarage wieder komplett nutzbar sein.

Die Tiefgarage unterm Leopoldsplatz wurde von 1979 bis 1981 gebaut. Bis 2015 diente sie auch als Schutzbunker. Nach über 30 Jahren zeigten sich dort Risse und Abplatzungen am Beton. Vor allem Salz vom Tropfwasser dort parkender Autos hat dem Beton im Lauf der Jahre stark zugesetzt, fand ein Pforzheimer Ingenieurbüro bei zwei Untersuchungen heraus. Der im Beton liegende Stahl droht zu rosten. Der salzbelastete Beton soll nächstes Jahr abgetragen und erneuert und dann beschichtet werden.