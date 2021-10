Eberbach. (cum) Eine Lücke von 2,6 Millionen Euro klafft im Ergebnishaushalt der Stadt Eberbach für 2022. Am Donnerstag stellten Bürgermeister Peter Reichert und Kämmerer Patrick Müller den Haushaltsplanentwurf im Gemeinderat vor. Nun wird auch über eine Erhöhung der Grundsteuer nachgedacht.

Die letzte Erhöhung war 2015. Seither beträgt der Hebesatz in Eberbach 400 von Hundert. Die Stadt nimmt dadurch im Jahr rund 2,2 Millionen Euro ein. Stiege der Hebesatz auf 440 von Hundert, kämen gut 200 000 Euro mehr in die Kasse. Im November soll der Gemeinderat über eine mögliche Erhöhung beraten.

Trotz des Lochs in der Kasse will die Stadt 2022 kräftig investieren. Ein Programm von 14,3 Millionen Euro allein für Bauvorhaben kündigte Bürgermeister Reichert in seiner Haushaltsrede an. Davon entfallen auf den Kindergartenneubau an der Güterbahnhofstraße 2,4 Millionen und auf die Sanierung des Gymnasiums zwei Millionen Euro. In Kanalisation und Straßen will die Stadt mehr als fünf Millionen Euro stecken.

Das geht nicht ohne neue Schulden. Kämmerer Müller plant eine Netto-Kreditaufnahme von 2,1 Millionen Euro. Die kommunalen Schulden (ohne Städtische Dienste) stiegen dadurch auf fast 18 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen zu Jahresbeginn rund zehn Millionen Euro in der Kasse.