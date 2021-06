Eberbach. (fhs) Als Ausgleich für einen eventuell auch dieses Jahr wieder abgesagten Kuckucksmarkt schlägt die Stadtverwaltung vor, ein Ersatzereignis auszurichten wie es andernorts geschieht, wenn Jahrmärkte coronabedingt entfielen.

Dieses Thema ist unter den Beschlussvorlagen für die nächste Gemeinderatssitzung mit insgesamt 15 Tagesordnungspunkten. Sie findet übermorgen, am Donnerstag, 24. Juni, ab 17.30 Uhr in der Stadthalle statt.

Der Kuckucksmarkt an sich könnte zwar stattfinden, aber die behördlichen Vorgaben erscheinen den Organisatoren derart einschränkend und hohe Kosten verursachend, so dass sie dem Rat vorschlagen wohl den Markt wie auch der verkaufsoffenen Sonntag am 29. August abzusagen.

Maximal 1500 Besucher gleichzeitig seien auf dem Festgelände in der Au denkbar Zählungen und Zugangskontrollen seien vorzuhalten, und es gibt aufwendige Desinfektionsvorschriften. Gleichzeitig haben Marktbeschicker wie Schausteller Probleme, Personal zu bekommen und müssten die auch für sie höheren Kosten bei weniger zu erwartenden Besuchern tragen. Um Schaustellern überhaupt noch ein Geschäft zu ermöglichen, müsste die Stadt auf das Platzgeld verzichten. Insgesamt machte dies 70.000 Euro aus. Hinzu kämen Zusatzkosten auch für die Stadt des wegen der Pandemie erforderlichen Schutzaufwandes von 15.000 bis 20.000 Euro.

Stattdessen könnte auch in Eberbach eine Händlermeile stattfinden wie in anderen Städten, die schon Märkte absagten. In der Regel sind das zehn, zwölf Stände verteilt über die gesamte Innenstadt, "die zumindest an den jeweils nicht stattfindenden Markt erinnern und ein wenig Jahrmarkt-Flair verbreiten", heißt es in der Sitzungsvorlage. Man könnte eine solche Jahrmarktstand-Ansammlung an verschiedenen Orten in der Kernstadt über einen Zeitraum anbieten, der auch zwei Wochenende beinhaltet.