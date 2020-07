Von Peter Bayer

Eberbach. Zum sechsten Mal in Folge erzielten die Stadtwerke einen Gewinn, wenn auch diesmal mit 15.660,90 Euro den bislang kleinsten. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und hart umkämpfter Märkte sei der prognostizierte Verlust für das Jahr 2019 abgewendet worden, so Birgit Beisel, Bereichsleiterin Kaufmännischer Service, die dem Gemeinderat die wichtigsten Zahlen des Geschäftsberichts präsentierte.

Entgegen dem Branchentrend hätten die Stadtwerke ihre Strom- und Gaspreise 2019 nicht erhöht und dadurch zusätzliche Kunden gewonnen. Im Berichtsjahr wurde Gewerbesteuer in Höhe von 59.735 Euro gezahlt, wovon 31.662 Euro die Vorjahre betreffen. Die Bilanzsumme lag bei 22,437 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote mit 11,8 Prozent über dem Durchschnitt.

Erwirtschaftet wurde der Gewinn wieder durch die drei Geschäftsfelder Strom, Gas und Wasser. Beim Strom lag der Gewinn (nach Steuern) bei 660.000 Euro, beim Gas bei 556.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Gewinn damit deutlich geringer aus, was im Wesentlichen auf höhere Energiebezugskosten zurückzuführen sei. Beim Strom trugen auch Energieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen der Kunden zu dem Ergebnis bei.

Beim Gas konnte der Gewinnrückgang durch einen höheren Verbrauch – wegen der niedrigeren Temperaturen – teilweise kompensiert werden. Beim Wasser waren es noch 115.000 Euro Gewinn. Der Wasserverkauf lag mit 643.000 Kubikmeter Trinkwasser um rund 147.000 m3 unter dem Vorjahr. Aufgrund von insgesamt 29 Wasserrohrbrüchen und Rohrnetzspülungen stiegen die Wasserverluste auf 17,6 Prozent an.

Verluste gab es in den anderen Geschäftsfeldern zu verzeichnen. Der Bereich "Wärme" schloss mit einem Minus von 32.300 Euro ab. Der Verlust der Verkehrsbetriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 41.000 auf 447.000 Euro verbessert. Die Busflotte wurde verjüngt und dadurch der Schadstoffausstoß gesenkt. Insgesamt wurden mit rund 805.000 etwa 25.000 Personen weniger befördert als noch ein Jahr zuvor.

Stadtrat Wolfgang Kleeberger wollte hierzu wissen, ob der Rückgang der Fahrgäste ein Trend sei. Es sei "eher ein Trend", meinte Beisel. "Die Schülerzahlen gehen zurück", merkte Stadtwerkeleiter Günter Haag als Grund an. Wenn der Rückgang nur auf die Schülerzahlen zurückzuführen sei, wäre das weniger dramatisch, so Peter Stumpf (AGL). Er wollte wissen, ob denn 2019 eine Zählung stattgefunden habe oder ob die Zahlen im gesamten Verkehrsverbund zurück gegangen seien. "2019 hat keine Zählung stattgefunden", bestätigte Birgit Beisel. "Also waren es nur rechnerisch weniger", stellte Stumpf fest.

Der Bereich "Hafen" schlug mit einem Minus von 9000 Euro zu Buche. Dieses Geschäftsfeld scheidet 2020 aus dem Stadtwerkeverbund aus und geht an die Stadt zurück. Der Fährbetrieb am Kuckucksmarkt wurde von den Besuchern gut angenommen, so dass ein Plus von rund 2000 Euro erwirtschaftet wurde. Dieses resultiere im Wesentlichen aus der Erhöhung der Fahrgelder.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld "Bäderbetriebe" sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 18.000 Euro gesunken. Ebenso hat sich die Zahl der Freibadbesucher witterungsbedingt um circa 14.000 verringert. Insgesamt kamen 2019 nur 105.794 Badegäste in Hallenbad, Freibad und Sauna. Durch den Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde der Umsatzrückgang jedoch mehr als ausgeglichen, so dass der Verlust nur noch 830.000 Euro betrug.

Die Stadträte stimmten dem Jahresabschluss einstimmig zu. Der Jahresgewinn wird mit Verlustvorträgen aus den Vorjahren verrechnet. Im Anschluss stimmte der Gemeinderat der Ausgliederung der Geschäftsfelder Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sowie des Kaufmännischen Service in die Stadtwerke Eberbach GmbH zu.