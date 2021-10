Von Felix Hüll

Eberbach. An diesem Kunst-Kaufmann, Auktionator und Kurator ist eigentlich ein Gesellschaftsreporter im Stil von Baby Schimmerlos aus Helmut Dietls "Kir Royal" verloren gegangen: Dr. Benno Lehmann war der Vernissagenredner zur Eröffnung der Ausstellung "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" im Eberbacher Stadtmuseum. Lehmann vermag fesselnd in das Sujet einzuführen – die Besonderheit einer Künstlerinnenexistenz insbesondere in jenen Zeiten, in denen kreative, selbstständige und gar noch eigenwillige Frauen gesellschaftlich überwiegend als unerwünscht galten.

Lehmann weiß genau, dass etwa die Analyse des Pinselduktus von Elsa Pfister-Kaufmann oder die Nadelführung im Stich von Hedwig Geibel-Kruse weitaus weniger Aufmerksamkeit in einem Vernissagenpublikum findet als der Verweis auf den gesellschaftlichen Skandal.

In der Eberbacher Ausstellung sind folgende Künstlerinnen repräsentiert: Friederike de Beauclair (1882-1946)

Auguste von Bellersheim (1873-1964)

Frida Best (1876-1964)

Anna Beyer (1867-1922)

Ali Bonte Liechtenstein (1897-1986)

Anna Bornemann (1874-1956)

Hanna Breidinger-Spohr (1922-2000)

Ingrid Dietz (1940 geb.)

Paula Endner (1896-1974)

Luise Federn-Staudinger (1879-1967)

Elisabeth Freund Fischer (1882-1947)

Hedwig Geibel-Kruse (1895-1991)

Stephanie Grimm (1887-1977)

Inge Hergenhahn-Dinand (1907-2003)

Elisabeth Hessel (1919-2009)

Ricarda Jacobi (1923-2020)

Angelika Kauffmann (1741-1807)

Annemarie von Jakimow-Kruse (1889-1977)

Christiane von Kessel (1929 geb.)

Marianne Walpurgis Kraus (1765-1838)

Vala Lamberger (1877-1953)

Else Luthmer (1880-1961)

Maria Mendelsohn (1861-1928)

Marietta Merck (1895-1992)

Elsa Pfister Kauffmann (1883-1955)

Hermione von Preuschen (1854-1918)

Anneliese Reichmann (1902-2000)

Lily Rossmann (1873-1951)

Mary Ellen Sarg (1809-1891)

Elsa Schwarze von Arnim (1888-1980)

Heidy Stangenberg Merck (1922-2014)

Mathilde Stegmayer (1873-1959)

Gertrud Ulmann (1876-1943) (fhs)



Und Lehmann erwähnt ihn, "der zwar nicht hierher gehört, aber interessant nachzulesen ist". Er belässt es aber bei dem Hinweis, dass der Kunst sammelnde Graf Franz I. zu Erbach-Erbach von einer Italienreise ein Antikenstück nach Hause mit gebracht habe, das er hätte gar nicht übernehmen dürfen.

Im Kontext gehörte der Skandal zum Leben der ausgestellten Künstlerin Marianne Walpurgis Kraus, die als Hofdame der zweiten Gemahlin des Grafen Franz 1791 mit nach Italien reiste.

Überhaupt haben es Lehmann die Details in den Biografien der Kunst schaffenden 33 Frauen aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert angetan, von denen im Saal des Stadtmuseums annähernd 60 Exponate ausgestellt sind.

Alle diese Frauen hatten dagegen anzukämpfen, dass sie nicht als eigenständige Künstlerin wahrgenommen und wertgeschätzt wurden.

Da ist die Goethe-Porträtistin Angelika Kauffmann mit ihrem Salon in Rom, Treffpunkt vieler Künstler, Literaten und Politiker. Oder Hermione von Preuschen, die über die deutsche Kaiserin Viktoria Zugang zum Berliner Hohenzollern-Kaiserhaus erlangte. Ihr Gemälde "Mors Imperator" sorgte wegen einer angeblichen Majestätsbeleidigung für einen (weiteren) Skandal. Es folgte ein Karriereknick der Künstlerin. Sie ist in Eberbach aber nicht mit besagtem Aufreger-Bild, sondern mit einem Apfelsinenzweig-Stillleben präsent.

Lehmann: "Die Frauen, die sich für den Künstlerberuf entschieden, waren starke Persönlichkeiten. Wir sprechen heute von Alpha-Frauen." Viele heirateten, aber viele dieser Ehen scheiterten.

Lehmann erinnert daran, dass es allein wegen der teuren Ausbildung nur bestimmten Frauen eine Existenz als Künstlerin möglich war: entweder waren sie Adelige wie Auguste von Bellersheim oder Elsa Schwarze von Arnim, oder Töchter des Großbürgertums wie Anna Beyer oder Anna Bornemann sowie Töchter von Künstlern wie Maria Mendelsohn oder Else Luthmer.

Hatten die Frauen dann eine vergleichbare Ausbildung genossen wie die männlichen Konkurrenten um die Aufmerksamkeit der an Kunst Interessierten, traten sie nicht nur mit ihrem Können, sondern auch im Geschäft in Konkurrenz, sozusagen ein früher Gender-Kampf der "Malweiber", wie Künstlerinnen von Kritikern abschätzig tituliert worden waren. Lehmann: "Viele Frauen gingen übers reine Malen hinaus, was die Männer oft gar nicht haben. Wir müssen uns fragen: ist der weibliche Blick anders als der männliche?"

Die häufig zum Gegenstand gewählten Porträts oder Stillleben haben laut Lehman damit zu tun, dass Frauen häufiger auf häusliche Dinge zurückgriffen, mit denen sie sich schon immer beschäftigt haben, während Männern dies als zu ’niedrig’ erschienen sei.

Blicken Frauen anders?

Sie widmeten sich lieber der Historienmalerei oder Übersinnlichem. Die Eberbacher Ausstellung war zuvor in Reinheim gezeigt worden. Dort hatte Lehmann für einen Test Besucherinnen und Besucher gebeten, unter 15 Objekten auszuwählen und ein Stillleben zu arrangieren. Tatsächlich hätten Frauen eher zu Blumensträußen und Porzellanfiguren als eher gefühlsorientierte und Stimmungen ausdrückende Materialien gegriffen, während Männer hier mit Metall und Gusselementen eher "rationalere und schwerere Arrangements zusammenstellten." So ein Test ist in Eberbach allerdings nicht geplant.

Aber Lehmanns biografische Ausführungen finden sich in dem ausgelegten Reinheimer Ausstellungskatalog. Durch einen Einlegeflyer ist er auf Eberbach angepasst worden. Aber auch hier wie in Lehmanns Vortrag spielen tiefer gehende Details zu den ausgestellten Werken als Gemälde, Zeichnung, Radierung, Kleinskulpturenguss oder Porzellanmalerei trotz der Bandbreite und Vielfalt des Gezeigten eher eine nachrangige Rolle.

Info: Die Ausstellung "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" im Eberbacher Stadtmuseum geht bis 6. Februar 2022. Geöffnet ist Freitag und Dienstag jeweils von 15 bis 17 Uhr sowie Samstag/Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Ausstellungskatalog ist gegen eine Spende erhältlich.