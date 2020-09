Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Sie war von überbordender künstlerischer Produktivität, schuf Zeichnungen, Ölgemälde, Aquarelle, vor allem aber Holz- und Linolschnitte. Ließ in 45 Jahren zahllose Porträts, Stadtansichten von Eberbach, Tierbilder und Illustrationen entstehen. Doch nur ein kleiner Teil davon fand bisher den Weg an die Öffentlichkeit. Das soll sich mit der neuen Sonderausstellung im städtischen Museum ändern.

An die zweihundert Bilder der Eberbacher Künstlerin Hanna Breidinger-Spohr sind ab Samstag, 19. September, in dem Haus am Alten Markt zu sehen. Und im Verlauf der bis 11. April 2021 terminierten Schau werden an dieser und anderer Stelle noch weitere ihrer an die 600 nachgelassenen Arbeiten gezeigt. Bilder zum Schauen, Staunen und Genießen, eine Fundgrube für Eberbach-Liebhaber ebenso wie für Kunstkenner, denen hier nach Einschätzung der Kunsthistorikerin Dr. Sigrun Paas-Zeidler eine "der großen Holzschnittkünstler des 20. Jahrhunderts" nahegebracht wird.

Die Kuratoren der Hanna Breidinger-Spohr gewidmeten Sonderausstellung bei der Arbeit im Saal des städtischen Museums: Sigrun Paas-Zeidler und Willem van Dijk. Foto: Jutta Biener-Drews

Äußerer Anlass für die Sichtung des in der Obhut ihres Bruders Wolfgang Spohr befindlichen Schatzes war der 20. Todestag von Hanna Breidinger-Spohr, die am 7. September 2000 in Bad Kreuznach verstarb. Nachlassverwalter Willem van Dijk tauchte fünf Monate lang ein in das in einem riesigen Keller in Strümpfelbrunn gelagerte Werk und machte in den Sammelkartons etliche auch für ihn selbst überraschende Entdeckungen. "Es war sehr spannend, es sind immer wieder völlig unbekannte Bilder aufgetaucht", so van Dijk bei einem ersten Gang durch den Museumssaal.

Er selbst als Spohrsches Familienmitglied sowie Sigrun Paas-Zeidler vom Museumsvorstand trafen in der Folge eine repräsentative Auswahl aus allen Schaffensperioden und Werkgruppen der Hanna Breidinger-Spohr. Die Bilder und Bildstöcke werden augenblicklich noch an den Wänden und in Vitrinen platziert. Der Clou: Durch auf Holzstelen angebrachte Zitate aus ihren Memoiren wird der Besucher von Hanna Breidinger-Spohr selbst durch die Schau geführt – durch insgesamt sieben Stationen, die zunächst chronologisch, zum Schluss thematisch geordnet sind.

Hanna Spohr kam am 26. Juli 1922 in Eberbach zur Welt, wuchs auf im Spohrschen Haus zwischen Haspelturm und Altem Badhaus. Ihr Vater hatte bis zum Zweiten Weltkrieg eine Schneiderwerkstatt. In deren Räumen richtete sie sich später ihre Künstlerwerkstatt ein. Schon als junges Mädchen von 14 Jahren verkaufte die künstlerisch Hochbegabte Scherenschnitte; 1942, also mitten im Krieg, wurde sie an der Kunstakademie Karlsruhe zum Studium zugelassen.

Aus der Zeit, als der Kuckucksmarkt noch auf dem Lauer stattfand, stammt dieses Aquarell (von 1949. Foto: Biener-Drews

Aus dieser Zeit stammen "dokumentarisch genaue Zeichnungen und stimmungsvolle Aquarelle aus Eberbach und Umgebung", schreibt Paas-Zeidler. "Damals kaum beachtete Sehenswürdigkeiten, die heute für Touristen den Charme Eberbachs ausmachen", hielt Hanna Spohr in ihren Bildern fest und öffnete damit auch manchem Einheimischen erst die Augen für die städtebaulichen Idyllen, die Mauern, Türme und Fachwerkhäuser seiner Heimatstadt. Ihre Zeichnungen, so Paas weiter, gingen "reißend weg, sie musste ständig nachliefern" – bis ihr diese Arbeit "zum Halse heraushing" und sie Druckstöcke zur raschen Vervielfältigung der Motive anfertigen ließ. Zeichnungen und Gemälde von Stadttor, Lindenplatz, Rosenturm, dem Kuckucksmarkt am Lauer, aber auch von den Kriegsschäden in der Unteren Badstraße nach dem Bombenangriff 1945 sind in der Ausstellung zu sehen. Einiges davon zum ersten Mal.

Besonders stolz ist Willem van Dijk auf Breidinger-Spohrs Porträts russischer Zwangsarbeiterinnen, die in den Arbeitspausen bei Stotz zustande kamen. Die Künstlerin hatte ihr Studium 1943 unterbrechen müssen und wurde bei der Firma im Ittertal dienstverpflichtet. Zwar wusste man um die Existenz dieser Porträts, aber sie waren bis vor vier Wochen verschwunden, freut sich van Dijk über diese Fundstücke.

Als die Eberbacherin 1952 in Karlsruhe ihr Studium bei Professor Karl Hubbuch wieder aufnehmen konnte, fand sie laut Paas zu ihrer "wahren Berufung": dem Linol- und dem Holzschnitt. "Das Schneiden in Holz, die handwerkliche Härte und die ästhetische Vereinfachung der Form entsprach ihrem Wesen", schreibt Paas. Und in dieser Technik habe sie sich endgültig der modernen Kunst verschrieben.

Eines der zahlreichen Katzenbilder der Künstlerin, ein Linolschnitt von 1977. Foto: Biener-Drews

Was in dieser Schau auf keinen Fall fehlen durfte, sind die Tierdarstellungen der Künstlerin. Vor allem Katzen hatten es ihr angetan. "Die waren Hannas ein und alles", deutet Willem van Dijk auf die zahlreich vorhandenen Linol- und Holzschnitte, aus denen uns der Stubentiger in allen denkbaren Posen begegnet.

Den religiösen und biblischen Motiven in ihrem Oeuvre soll in der Adventszeit eine eigene Ausstellung in der Michaelskirche gewidmet werden.

Info: Eröffnungsfeier am 19. September um 17 Uhr corona-bedingt in der Stadthalle. Davor und danach ist Gelegenheit zum Ausstellungsbesuch. Wem der Vielzahl der Exponate oder der beschränkten Einlasszahlen wegen ein einziger Besuch nicht ausreicht, kann ja beliebig oft kommen, darauf weisen die Ausstellungsmacher hin. Eintritt frei, geöffnet ist das Museum bis 11. April 2021 samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.