Eberbach. (by) Die letzte Sitzung vor der Sommerpause nutzten die Gemeinderäte noch einmal, um sich bei den Anfragen ausgiebig zu Wort zu melden. Wie weit man mit der Beschaffung von Ersatzteilen für die Spielgeräte am Spielplatz in der Alten Dielbacher Straße sei, wollte Michael Schulz (CDU) wissen. "Die Ersatzteile sind schon bestellt", bekam er eine positive Nachricht der Verwaltung.

Bezüglich der Pläne, in dem Gebäude neben dem Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße eine Kindertagesstätte einzurichten, brachte Wolfgang Kleeberger (CDU) stattdessen das alte Badehaus ins Spiel. Der Eigentümer wolle das Anwesen, in dessen Erdgeschoss bereits eine Spatzennest-Gruppe ist, verkaufen. Bürgermeister Peter Reichert sicherte zu, die Möglichkeit prüfen zu lassen.

Warum zusätzlicher Anwalt?

Warum die Stadt das Bürgerbegehren der Initiative Windkraft Eberbach durch einen Anwalt noch zusätzlich prüfen lasse, wollte Peter Stumpf (AGL) wissen, und was das koste. Weil die Sache so hoch kompliziert sei, brauche man einen Spezialisten, ein kompetentes Büro, so Reichert. Dr. Dietmar Polzin (freie Wähler) wollte in dem Zusammenhang wissen, welche Kosten durch ein Bürgerbegehren auf die Stadt zukämen. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid kosten rund 30.000 bis 35.000 Euro, lautete die Antwort.

In der Beckstraße und Schwanheimer Straße sei Tempo 30 noch nicht erkennbar. Warum sich das so hinziehe, wollte Lothar Jost (AGL) wissen. "Wir wissen es nicht, die Stadt hat den Antrag beim Kreis gestellt", informierte Reichert.