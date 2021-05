Eberbach. (by) In den Schulen sind zwei Corona-Tests pro Woche inzwischen für die Schüler verpflichtend, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. In den Grundschulen müssen die Eltern dafür einen negativen Nasaltest bestätigen. Eine Stufe kleiner – in den Kindergärten – werden auf freiwilliger Basis inzwischen Spucktests angeboten, welche ebenfalls von den Eltern zu Hause durchgeführt werden müssen. Am 23. April wurden die Tests von der Stadt an die ersten Einrichtungen verteilt. Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit diesem Angebot? Wir haben nachgefragt bei Robin Uhrig, dem zuständigen Sachbearbeiter für Schulen und Kindergärten bei der Stadt Eberbach.

Wie viele und welche Tests hat die Stadt auf welcher Grundlage bestellt?

Wir haben 5000 Spucktests für die Kindergartenkinder bestellt. Grundlage war die Empfehlung vom Land Baden-Württemberg ein solches freiwilliges Angebot bereitzustellen um die dritte Welle zu brechen. Wir haben die in Eberbach betreuten Kinder als Massengrundlage genommen und diese auf zwei Tests pro Woche hochgerechnet. Dies zuerst bis 31. Mai. Als klar war, dass es möglich ist, konnten wir die Kontingente sogar bis 30. Juni verteilen.

Wer bezahlt sie?

Hier wird aufgeteilt. Die Finanzierung der Schnelltests für Kinder unter drei Jahren erfolgt über den Länderfinanzausgleich, das Land übernimmt hier 68 Prozent der Kosten. Die Finanzierung der Schnelltests für Kinder ab drei Jahren übernimmt das Land mit 30 Prozent. Den jeweiligen Rest (also 32 Prozent bei U3, 70 Prozent bei Ü3) zahlt die Stadt Eberbach.

Wie laufen die Tests selbst und die Ausgabe an die Kindergärten ab?

Wir haben die Kindergärten gebeten eine Elternabfrage zu starten um die benötigte Anzahl von Tests zu ermitteln. Wir wollten keine Tests "verschwenden", die dann nicht genutzt werden, weil die Eltern es nicht möchten. Nach der Rückmeldung haben wir hier Tests sortiert und entsprechend circa 85 Prozent von ihnen an die Einrichtungen ausgegeben. Die Einrichtungen geben die Tests dann an die Eltern weiter, die die Tests zu Hause mit ihren Kindern durchführen. Durch die Freiwilligkeit der Durchführung gehen wir auch davon aus, dass die beantragten und ausgegebenen Tests auch tatsächlich genutzt werden.

Auch wenn nicht alle Eltern (wenn auch ein tatsächlich großer Teil) einer Testung zugestimmt haben, ist jedes getestete Kind ein Stück Sicherheit mehr.

Gibt es schon Rückmeldungen? Manche Kinder sollen nicht spucken können?

Ja, tatsächlich sind die Spucktests für Kleinkinder "anspruchsvoll". Wir haben für den Krippenbereich angeboten, die Tests gegen nasale Selbsttests auszutauschen, dies wurde auch größtenteils in Anspruch genommen. Im Ü3-Bereich hat es teilweise auch etwas gehakt, allerdings wurde uns hier mitgeteilt, dass es mit jedem Mal besser klappt, weshalb wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt hier keinen Austausch vornehmen werden.

Der vor der Ausgabe vernommene Wunsch war tatsächlich im Kinderbereich auf die Nasaltests zu verzichten, weshalb wir uns für die Spucktests entschieden hatten. Wir werden aber gegebenenfalls bei den nächsten Bestellungen – sofern es denn bei den Testungen bleibt – die Anschaffung noch einmal intern besprechen.

Gibt es Alternativen zum Spucktest (Lolli)?

Diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Die gewöhnlichen Lollitests müssen in einem Labor ausgewertet werden, dies steht uns in der Kürze der Zeit – nur so macht ein Schnelltest ja Sinn – nicht zur Verfügung. Auch die Kosten wären natürlich deutlich höher und das wie erwähnt zu einer für uns nicht geeigneten Variante. Es gibt auch Lollitests, die nicht ins Labor müssten, hier zitiere ich einfach die Stellungnahme des Sozialministeriums: "Aktuell gibt es keinen Antigentest mit Probenentnahme durch die sogenannte "Lolli-Methode", der als Selbsttest zur Eigenanwendung durch Laien durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist. Es gibt jedoch "Lollitests" zur professionellen Anwendung, die von den Selbsttests zu unterscheiden sind. Die Probenentnahme für diese Tests muss insofern von einem geschulten Dritten vorgenommen werden."