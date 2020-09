Eberbach. (A.H.) Die Mitgliederversammlung des Eberbacher Sport Clubs 2019 e.V. fand am Freitag im großen Saal der Stadthalle statt. Vorsitzender Ralf Bettinghausen ging eingangs auf die wichtigsten Vorgänge des Jahres 2019 ein: Neustrukturierung der Fördervereine, Erneuerung der Küche im Sportheim, Errichtung eines Verkaufsstandes.

Darüber hinaus berichtete er über die coronabedingten Einschränkungen bei Spiel- und Wirtschaftsbetrieb. Hier hob er insbesondere die Leistungen des Hygienebeauftragten Thomas Wäsch hervor, der sehr zügig ein Hygienekonzept für den sportlichen Bereich erarbeitet hat. Ebenso bedankte er sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den Mitgliedern der Vorstandschaft für ihren Einsatz und ihr Engagement. Danach berichteten die Ressortvorstände.

Tobias Soldner, Ressortvorstand "Finanzen", berichtete von der schwierigen finanziellen Situation aufgrund Corona. Die notwendigen Einnahmen aus den verschiedenen Festen und Veranstaltungen, welche dringend notwendig sind, fehlen fast komplett. Corona-Hilfe-Fördertöpfe werden geprüft und wenn möglich in Anspruch genommen. Ansonsten wird versucht so sparsam wie möglich zu agieren.

Frank Mutschler Ressortvorstand "Sport", gab einen Rückblick über die sportlichen Leistungen der ersten und zweiten Mannschaft im Jahr 2019, an dessen Ende die Meisterschaft in der Kreisklasse A und der Aufstieg in die Kreisliga stand. Die zweite Mannschaft konnte nach einer sehr durchwachsenen Saison gerade so den Abstieg aus der Kreisklasse B verhindern. Mit den Zuschauerzahlen bei den Heimspielen war man sehr zufrieden.

In der im März abgebrochenen Saison 2019/2020 hat die erste Mannschaft erfolgreich begonnen, dann nachgelassen. Nach der Vorrunde stand sie auf Platz neun. Die zweite Mannschaft befand sich erneut im Abstiegskampf.

Thomas Wäsch, Ressortvorstand "Jugend", bedankte sich bei Jugendtrainern und Eltern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Im Jahr 2019 wurde der Jugendbereich neu strukturiert. Wäsch berichtete über die 2019 durchgeführten Veranstaltungen. Die Jugendrunden mussten wegen Corona im Frühjahr 2020 vorzeitig beendet werden.

Esther Mutschler, Ressortvorstand "Wirtschaft", ging auf die verschiedenen Veranstaltungen 2019 ein, die mit Unterstützung vieler engagierter Mitglieder bewältigt werden konnten.

Achim Hable, Ressortvorstand "Öffentlichkeitsarbeit" wies auf die neue Internetseite "eberbacher-sc.de", den neuen Facebookaccount "Eberbacher Sport Club 2019 e.V." und den Instagramm-Account "eberbacher_sc_2019" hin. Aktuelle Hauptaufgabe ist das Zusammenführen der beiden Mitgliederdateien. Um die Mitgliederdatenbank aktuell halten zu können, bat er um die Unterstützung der Mitglieder. Diese sollten relevante Änderungen über die neue E-Mail-Adresse: mitglieder@eberbacher-sc.de mitgeteilt werden.